里柏瑞契將任北市交首席指揮 「音樂把人連結在一起」

「每個人擁有不同的文化，但音樂可以把人連結在一起，讓每個人享有同樣的記憶。」國際知名指揮亞歷山大•里柏瑞契（Alexander Liebreich），將從明年起擔任台北市立交響樂團TSO首席指揮，任期三年。他昨天親自來台出席宣告記者會，因為曾經在南北韓舉行音樂會的經歷，被問到音樂是否可以帶來世界和平？他回答，音樂也許不會帶來真正的和平，但可以對和平有所幫助。

里柏瑞契為現任西班牙瓦倫西亞交響樂團（Orquestra de Valencia）、首席指揮、瓦倫西亞音樂宮（Palau de la Musica Valencia）藝術顧問，並曾擔任布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、波蘭國家廣播交響樂團（Polish National Radio Symphony Orchestra）及慕尼黑室內樂團（Munich Chamber Orchestra）等國際知名樂團首席指揮。他擁有與歐洲交響樂團的長年合作經驗，並致力於推動亞洲音樂發展，曾在南韓、日本等地長期演出合作。他曾擔任南韓統營國際音樂節藝術總監，促成當代音樂與世界樂壇的對話。

北市交表示，2026年春天，里柏瑞契將以全新首席指揮身分，邀請法國大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）與喬治亞小提琴家巴蒂雅施維莉（Lisa Batiashvili），與TSO世界首演作曲家陳其鋼作品《小提琴與大提琴雙協奏曲》。而眾所期待的TSO年度歌劇，里伯瑞契大師將與TSO帶來華格納（Wilhelm Richard Wagner）《崔斯坦與伊索德》（Tristan und Isolde）。

而在正式上任首席指揮前，里柏瑞契將於今年11月27日感恩節，與北市交TSO攜手帶來一場精彩演出。這場演出將呈現兩首德式經典，包括魏本改編自巴赫《音樂的奉獻》的《里切爾卡》、孟德爾頌D大調第五號交響曲《宗教改革》。此外，呼應TSO今年紀念蕭斯塔科維契逝世50年的特別企畫，將與同樣來自德國的大提琴家阿班・蓋哈特（Alban Gerhardt）帶來蕭斯塔科維契降E大調第一號大提琴協奏曲。