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健康你我他／務農朋友贈蔬果 玩P圖不亦樂乎

聯合報／ 文／榮月（中市南區）
朋友贈蔬果，改變老伴的飲食習慣。圖／榮月提供
朋友贈蔬果，改變老伴的飲食習慣。圖／榮月提供

老伴愛吃肉，年輕時新陳代謝好，活動力強，三高問題不大。現在年紀大了，還大口吃肉，擔心他的身體未老先衰，經常叨唸多吃蔬果，但苦口婆心沒起作用，反而惹得他不爽快。

後來有位務農朋友送一箱自己栽種的蔬果請他品嘗，盛情難卻下，他每天努力吃也用心回饋口感給朋友參考，還跟家人鼓吹多吃有機蔬果有益健康。好朋友一句話，勝過老婆千言萬語，看他飲食能夠顧及均衡，心裡很感激那位山上朋友。

於是我將送來的棗子和蘋果，拍照感謝他的無心插柳，改變了老伴的飲食習慣。「平安是福」，蘋果（平安），棗子（早安），朋友看了很歡喜，這蔬果照從此成了我們彼此問候的早安圖。

有時是油菜和小白菜，意喻「有財百財，財源廣進」，從商的老伴看得樂不可支，吃得更起勁。有時是送來金桔（大吉大利）、蘿蔔（好采頭）、鳳梨（好運旺來）、芥菜（長命菜、福壽綿長）…看到那個問候圖，就知即將收到哪一款蔬果，三人加起來快兩百多歲，贈蔬果送P圖，玩得不亦樂乎。

最近朋友剛送來一大袋的福山萵苣，清炒清蒸都很好吃，甜、脆、鮮、嫩。我正苦惱該下哪個祝福語辭，老伴疾呼「包幸福啦！」福山萵苣層葉包覆，搭杏鮑菇，「包你幸福」，確實絕配，原來傳早安圖，還能刺激腦神經預防失智呢。

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