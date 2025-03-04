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長者按壓4穴位 強化腳踝防跌倒

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
按壓4穴位助穩步態。圖／林舜穀提供 圖／聯合報提供
按壓4穴位助穩步態。圖／林舜穀提供 圖／聯合報提供

據衛福部統計，跌倒位居65歲以上長者事故傷害死亡原因第2名，約每6位長者有1人曾經跌倒，每12人就有1人曾因為跌倒就醫。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，隨著年齡增長，民眾對腳踝的控制力會下降，建議可透過運動或按壓穴位，幫助預防跌倒。

林舜穀說，長者常因腳踝周圍的小腿三頭肌、脛前肌等肌肉老化萎縮，導致腳踝無法有效支撐身體，增加搖晃感和不穩定性，加上負責偵測地面變化的感覺神經和本體感覺遲鈍，拉長身體反應時間，更容易失去平衡。尤其65歲以上長者的視覺與前庭系統功能退化，若腳踝靈活度下降，跨越障礙物或變換方向時，容易來不及調整姿勢而跌倒。建議可做腳踝控制力運動、按壓4穴位改善踝關節活動度，降低跌倒風險

腳踝控制力運動：

˙腳踝提起（踮腳運動）、彈力帶抗阻運動：強化踝關節周圍肌肉，提高穩定性。

˙單腳站立、平衡墊訓練：增強腳踝對地面的感知能力，提升身體平衡力。

˙腳踝畫圈、腳趾抓毛巾：促進踝關節活動度，提高靈活性。

˙太極拳、瑜伽：幫助步態穩定，減少跌倒風險。

運動 醫師 風險

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