台德醫藥研發交流 共抗多重疾病挑戰

根據衛福部最新統計，國人10大癌症死因排行，肺癌居冠，患者9成為「非小細胞肺癌」，由於早期大多無明顯症狀，多數人被確診時已是晚期，然而，肺癌晚期存活率低，全球5年內存活率僅兩成，而台灣更不到1成，因此，早期發現是治療關鍵。

日前在一場台德醫藥研發交流活動（Innovation Day：Revolutionizing Care By Patient-centered Innovation Revolution）中，德國藥廠百靈佳殷格翰提出關於肺癌精準治療的討論，部分肺癌患者因HER2基因突變，導致細胞不受控制地生長、抑制細胞死亡，並促進腫瘤生長和擴散，因此，針對特定突變的精準療法急需發展。

肺纖維化 有全新治療發展

目前百靈佳殷格翰研發涵蓋90多個適應症的60多種藥物，活動中與會專家側重幾個議題進行深入討論，除了肺癌精準治療外，嚴重影響病患生活品質的肺纖維化（菜瓜布肺），也有全新的治療發展與思維分享。

近年醫療環境關注的心血管疾病、代謝症候群和慢性腎臟病，這些疾病不僅患者數量龐大，且疾病之間高度相關，糖尿病患者的心血管疾病風險是一般人的兩倍，慢性腎臟病患者中有2至4成同時有高血壓、肥胖問題或糖尿病。此外，心理健康領域的專家也介紹了精準精神病學和數位技術最新進展，展示如何透過科技手段改善心理健康問題。

台德醫藥研發交流活動吸引300位醫師與研發專業人員參與，百靈佳殷格翰總部研發人員特地來台，針對心腎代謝疾病（CRM）、心理健康、眼科、免疫、癌症及數位治療等6大領域，與台灣醫藥研發產官學先進交流和分享研發趨勢與思維。百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，台灣政府一直致力於推動生醫產業的發展，百靈佳殷格翰除促進台灣與國際交流外，也會確保藥物研發中台灣人的特殊性被涵蓋。