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健康主題館／3月第二周 世界青光眼周 關注視神經保護療法

聯合報／ 呂大文／三軍總醫院眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長
視神經保護療法是青光眼當前治療策略的重要研究方向，以維生素B3的研究進展最多。圖／123RF
視神經保護療法是青光眼當前治療策略的重要研究方向，以維生素B3的研究進展最多。圖／123RF

青光眼是眼壓超過眼睛可耐受範圍，導致視神經萎縮並可能導致失明的疾病，預計到2040年，全球有一億兩千萬名青光眼患者。每年三月的第二周是「世界青光眼周」，今年特別關注視神經保護療法的發展，探討如何減緩視神經退化，幫助患者維持視覺功能，也包括最新維生素B3（菸鹼醯胺）具有視神經保護效果的研究。

視神經保護是指透過維持神經元，特別是視網膜神經節細胞的結構與功能，延緩青光眼惡化。因為許多青光眼患者即使控制了眼壓，仍可能發生持續的神經節細胞死亡，導致視覺功能逐漸喪失。因此，視神經保護療法成為當前治療策略的重要研究方向，在眾多研究中，維生素B3（菸鹼醯胺）的研究進展最多。

B3可強化細胞對抗眼壓

近期研究發現，青光眼的發展與視網膜神經節細胞的粒線體受損有關，當粒線體功能下降時，細胞新陳代謝失衡，會導致視神經能量供應耗竭並最終引發細胞死亡，而維生素B3（菸鹼醯胺）可能對青光眼患者提供神經保護作用。

動物實驗顯示，在青光眼小鼠（DBA/2J）模型中，給予高劑量菸鹼醯胺可改善細胞代謝失衡，並預防93%的視神經退化。研究人員發現，菸鹼醯胺透過改善粒線體功能與調節葡萄糖代謝，可提升神經節細胞對抗眼壓的能力，進而預防青光眼的進展。

美國哥倫比亞大學進行的一項試驗，針對32名青光眼患者進行研究，發現每天補充3克菸鹼醯胺與3克丙酮酸鈣，9周後患者的視野測試結果顯著改善。

澳洲的另一項為期12周的隨機對照試驗，針對57名青光眼患者評估發現，每日補充3克菸鹼醯胺可明顯改善視網膜功能。由於維生素B3的潛在效果，目前美國、英國、瑞典、澳洲、香港、韓國已有300多人進行更大規模的臨床試驗。

儘管這些研究結果令人振奮，但仍需進一步大型臨床試驗來驗證菸鹼醯胺在實際應用中的效果。此外，目前使用的高劑量菸鹼醯胺超過日常建議攝取量150倍，可能對肝臟產生毒性，專家建議在醫師監督下使用，不要隨意自行服用高劑量補充劑。

銀杏萃取物減緩視野缺損

除了維生素B3，銀杏萃取物因其抗氧化特性與增加血流量的能力，也被認為對青光眼患者有潛在益處。研究顯示，每日服用40毫克銀杏萃取物三次，有助於改善視覺功能，而每日服用80毫克兩次，則可減緩視野缺損的進展。

輔酶Q10則是一種天然抗氧化劑，隨年齡增長，其體內濃度會逐漸下降。研究指出，輔酶Q10與維生素E合併使用，能夠增強視網膜功能並改善視覺反應。目前也有針對輔酶Q10眼藥水的臨床試驗正在進行，以進一步評估其對青光眼的保護作用。

青光眼的視神經保護療法正在快速發展，維生素B3、銀杏萃取物與輔酶Q10等補充劑，顯示潛在神經保護效果。然而，這些療法仍處於臨床研究階段，專家建議患者應諮詢眼科醫師，再決定是否採取相應的補充療法，以確保治療的安全性與有效性。

患者 視網膜 銀杏

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