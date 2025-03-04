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消保處：預售屋契約違規倍增

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

預售屋契約條款眾多，消保處昨公布「一一三年度第二次預售屋買賣定型化契約查核」結果，去年五月至八月全國銷售戶數排名前十名的建案，契約內容整體不合格率為百分之四點七，相較於去年第一次檢查不合格率僅百分之二，不合格率增逾一倍。

消保處副處長陳星宏表示，此次共計查核六十個建案，因為特定建案的違規項次較多，以至整體違規比率較去年增高，其中一個建案就有四項次違規。

陳星宏表示，主要違規樣態包含契約審閱期不足五日；契約中未記載「停車空間面積占共有部分總面積之比例」、停車位「高度」；停車位長、寬、高計算方式錯誤。還有建商於契約中所記載之交屋保留款數額低於「房地總價百分之五」；或將交屋保留款納入「銀行貸款中」，實質降低消費者對於瑕疵修繕之保障。建商未履行「交屋前完成瑕疵修繕之義務」，要求消費者接收有瑕疵之房屋亦屬違規。

陳星宏提醒，簽約前至實價登錄網站確認建案契約備查狀況，並逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。

消費者 車位 陳星

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