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回響／高雄死亡車禍少報 交通大隊：將依規登載

聯合報／ 記者石秀華王勇超／高雄報導

本報調查揭露高雄市去年上半年少報28件交通死亡事故，市警局解釋鑑識確認死因後才補建檔，更嚴謹看待致死因素。市警局交通大隊大隊長黃元民昨說，警政署元旦通令死亡車禍須兩周內登入資料，已依警政署規範辦理。

警政署去年7月在道路交通安全聯繫會報就提醒高市府要「補登」，截至上月底已補9件。黃元民表示，19件尚未補登，會等後續檢方調查報告出爐後補登。

高市警局交通大隊去年開始針對死亡車禍加入刑事鑑定，等相驗、解剖後，確認為死亡車禍，才會補建檔，「獨樹一格」的統計方式，有別於其5都。高雄市1名派出所長說，死亡車禍發生有多面向原因，但交通防治首重工程與教育，執法才是後端，如今被揭露統計死亡車禍的特殊方式，「面子掛不住」；也有基層員警認為，是時候回歸死亡車禍數據真實面，才能對症下藥。

一名市區的派出所長指出，轄區若發生嚴重車禍，傷者瀕臨死亡，正、副所長或幹部會被長官要求一定要到現場及醫院，否則事後會被長官指責防制車禍不力，未盡責搶救傷患，且警方到急診室除了關懷家屬外，還需請醫師「努力」搶救傷患或延後拔管，這些做法曾被醫護好奇問「你是家屬嗎？」，衍生不少誤會。

交通局回應，高雄市A1（24小時內死亡）及30日內死亡的交通事故數據，是由市警局交通大隊統計，交通局會根據事故資料分析，從「工程」、「教育」及「執法」3大策略持續努力，強化跨單位合作，提升道路安全。

交通事故 死亡 車禍

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