聽新聞
0:00 / 0:00

環團批三接毀藻礁 G1區恐覆滅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
藻礁公投推動聯盟昨觀察藻礁生長情形，藻礁上累積淤泥，多孔隙環境被阻塞。圖／藻礁公投推動聯盟提供
藻礁公投推動聯盟昨觀察藻礁生長情形，藻礁上累積淤泥，多孔隙環境被阻塞。圖／藻礁公投推動聯盟提供

中油在桃園觀塘興建第三液化天然氣接收站，預計月底測試運轉。藻礁公投推動聯盟昨引述海洋大學最新調查報告，最靠近施工區的G1區，柴山多杯珊瑚平均面積在施工後減少66%，未來5年藻礁恐消失，呼籲應下水調查釐清。

中油表示，將持續監測，維護生態環境。受中油委託調查的海洋大學團隊，副校長冉繁華表示，目前判斷與三接工程直接相關的，僅海水濁度變化，藻礁生長可能隨季節變化。

三接工程鄰近藻礁生態區，2019年動工，預計3月試運轉，中油表示，取得許可後才會正式運轉。首年供氣大潭電廠50萬噸，再逐步提升產能，預計2027年「全氣供應」，可年產300萬噸天然氣。

藻礁公投聯盟領銜人潘忠政昨表示，據實地觀察與中油委託調查的數據分析，三接棧橋橋墩及臨時棧橋施工直接破壞藻礁，施工後，觀新、白玉藻礁全區殼狀珊瑚藻覆蓋率呈嚴重衰退趨勢，以G1、G2區最為嚴重。

潘忠政說，一級保育類柴山多杯珊瑚因淤泥影響，消失、死亡、白化日趨嚴重，G1區平均面積從2020年第1季139平方公分，急劇下降至2024年第三季的47平方公分，減少幅度達66%；三接防波堤及棧橋使潮間帶淤沙淤泥成為常態，預計不用5年，G1區藻礁就可能消失，G2區也將不保。

潘建議，由第三方公正單位潛水至棧橋、碼頭後線區、沉箱臨時放置區勘查實況，如藻礁確實減少、死亡，中油應向全國道歉，啟動妥善的保育方案。立委涂權吉也支持第三方單位下水調查，釐清後研擬改善方案。

不過，海大團隊對數據解讀不同。海大團隊說，目前認可與工程有關的是海水濁度變化；透過長期觀察，柴山多杯珊瑚面積有起伏，但與潮汐、季節變化密切相關，特別是去年4次颱風影響極大；有些被沙埋的珊瑚並非死亡，沙退後仍能存活。

中油表示，三接工程期間，柴山多杯珊瑚從70多株增至100多株，造礁藻類從個位數增至20餘種，生態監測應以長時間尺度看待；漂沙是否影響藻礁及珊瑚，邀請環團與委託的學術團隊共同調查。

中油 珊瑚 藻礁

延伸閱讀

三接工程衝擊漁獲？桃園30船討海人15日出海抗議「中油鴨霸」

三接毀藻礁？季節性變化？ 環團、專家不同解讀

環團怒批中油三接毀藻礁 潘忠政：G1區恐5年內全滅

台電給力、中油加油 苗栗施情畫義連辦10年愛心不輟

相關新聞

環團批三接毀藻礁 G1區恐覆滅

中油在桃園觀塘興建第三液化天然氣接收站，預計月底測試運轉。藻礁公投推動聯盟昨引述海洋大學最新調查報告，最靠近施工區的G1...

好天氣只到今天 入夜恐雷雨防劇烈天氣 明起溼冷到周末

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已出...

台北市發布全區大雷雨即時訊息 持續時間至1時15分

北市凌晨發布天氣警特報，中央氣象署於0時9分針對台北市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至1時15分。

回響／高雄死亡車禍少報 交通大隊：將依規登載

本報調查揭露高雄市去年上半年少報28件交通死亡事故，市警局解釋鑑識確認死因後才補建檔，更嚴謹看待致死因素。市警局交通大隊...

里柏瑞契將任北市交首席指揮 「音樂把人連結在一起」

「每個人擁有不同的文化，但音樂可以把人連結在一起，讓每個人享有同樣的記憶。」國際知名指揮亞歷山大•里柏瑞契（Alexan...

消保處：預售屋契約違規倍增

預售屋契約條款眾多，消保處昨公布「一一三年度第二次預售屋買賣定型化契約查核」結果，去年五月至八月全國銷售戶數排名前十名的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。