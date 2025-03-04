環團批三接毀藻礁 G1區恐覆滅

中油在桃園觀塘興建第三液化天然氣接收站，預計月底測試運轉。藻礁公投推動聯盟昨引述海洋大學最新調查報告，最靠近施工區的G1區，柴山多杯珊瑚平均面積在施工後減少66%，未來5年藻礁恐消失，呼籲應下水調查釐清。

中油表示，將持續監測，維護生態環境。受中油委託調查的海洋大學團隊，副校長冉繁華表示，目前判斷與三接工程直接相關的，僅海水濁度變化，藻礁生長可能隨季節變化。

三接工程鄰近藻礁生態區，2019年動工，預計3月試運轉，中油表示，取得許可後才會正式運轉。首年供氣大潭電廠50萬噸，再逐步提升產能，預計2027年「全氣供應」，可年產300萬噸天然氣。

藻礁公投聯盟領銜人潘忠政昨表示，據實地觀察與中油委託調查的數據分析，三接棧橋橋墩及臨時棧橋施工直接破壞藻礁，施工後，觀新、白玉藻礁全區殼狀珊瑚藻覆蓋率呈嚴重衰退趨勢，以G1、G2區最為嚴重。

潘忠政說，一級保育類柴山多杯珊瑚因淤泥影響，消失、死亡、白化日趨嚴重，G1區平均面積從2020年第1季139平方公分，急劇下降至2024年第三季的47平方公分，減少幅度達66%；三接防波堤及棧橋使潮間帶淤沙淤泥成為常態，預計不用5年，G1區藻礁就可能消失，G2區也將不保。

潘建議，由第三方公正單位潛水至棧橋、碼頭後線區、沉箱臨時放置區勘查實況，如藻礁確實減少、死亡，中油應向全國道歉，啟動妥善的保育方案。立委涂權吉也支持第三方單位下水調查，釐清後研擬改善方案。

不過，海大團隊對數據解讀不同。海大團隊說，目前認可與工程有關的是海水濁度變化；透過長期觀察，柴山多杯珊瑚面積有起伏，但與潮汐、季節變化密切相關，特別是去年4次颱風影響極大；有些被沙埋的珊瑚並非死亡，沙退後仍能存活。

中油表示，三接工程期間，柴山多杯珊瑚從70多株增至100多株，造礁藻類從個位數增至20餘種，生態監測應以長時間尺度看待；漂沙是否影響藻礁及珊瑚，邀請環團與委託的學術團隊共同調查。