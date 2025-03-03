網紅錫蘭爆心靈課程涉斂財 北市衛生局：全案函送檢方調查

網紅錫蘭踢爆北市心靈課程涉斂財、洗腦等爭議，北市衛生局昨指出，該課程為英屬維京群島商心動力企業股份有限公司台灣分公司開設，其中「大型團體意識訓練」等課程涉及無照從事心理師業務，全案依違反心理師法函送檢方調查。

錫蘭上月發布逾2小時長片「你的心靈不需要課程」，揭露課程的「洗腦三階段」，引發熱議，網友也點名團體負責人是林姓諮商師是「張老師」基金會合作心理師，衛生局與教育局等單位昨開記者會公布該案調查結果發現，林所屬「心動力國際企管顧問有限公司」只是名稱相似，且在該公司樓上，僅提供場地租借，未參與該課程。

衛生局專委紀玉秋說，接獲民眾檢舉後，已前往「英屬維京群島商心動力企業股份有限公司台灣分公司」（ASK）登記地址稽查，經現場稽查及民眾陳情資料看起來有涉及違反「心理師法」第42條，未取得心理師資格就執行心理師業，疑涉及刑事責任，全案函送地檢署偵辦。

此外，許多顧問公司開心靈課程，實際上是未依法設立的短期補習班，包含「心理企業管理顧問有限公司」、「雋景有限公司」、「統域領導力發展」及「陳海倫心橋顧問有限公司」，上課規模都逼近50到60人，均違反補習及進修教育法，分別處最高25萬罰鍰，後續複查未再開課或正申請立案。

教育局表示，課程內容大多是在講人與人關係、如何擔任領導等哲學性課程，透過分組各自分享經歷，業者不會主動招生，都是朋友一個拉一個，甚至很多大老闆、高階主管都是學員，教育局要在違法事實發生時抵達現場，有相當難度，這些案例大約都是有掌握其上課時間，稽查當下發現有在上課證據確鑿開罰。