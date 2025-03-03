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長庚醫院節能經驗分享 吸引不同行業近六百人到場取經

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚決策委員會主委程文俊致詞表示，近三年長庚醫院在「能源管理」、「水資源管理」及「綠建築」三大面向，投入改善經費達4.9億元，獲得相當成效；將更一步在綠色能源應用與降低溫室氣體排放強度努力。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會主委程文俊致詞表示，近三年長庚醫院在「能源管理」、「水資源管理」及「綠建築」三大面向，投入改善經費達4.9億元，獲得相當成效；將更一步在綠色能源應用與降低溫室氣體排放強度努力。圖／長庚醫院提供

為達成2050淨零碳排目標，政府鼓勵各界快速複製節能標竿成功案例，共同推動並落實節能減碳。長庚醫療體系近年參加經濟部節能標竿獎，榮獲3金1銀，獲邀與經濟部舉辦「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」，共吸引93家醫療機構、16個政府機關單位、17家百貨業、7家金融業、7家飯店業近600人前來汲取經驗。

「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，包括台大醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、台中國家歌劇院、台北君悅酒店、工業技術研究院及台電公司等單位，出席分享節能技術與經驗。

長庚決策委員會主委程文俊致詞表示，近三年長庚醫院在「能源管理」、「水資源管理」及「綠建築」三大面向，投入改善經費達4.9億元，獲得相當成效；將更一步在綠色能源應用與降低溫室氣體排放強度努力。

長庚醫院行政中心總執行長潘延健指出，醫院透過節能組織、綠建築、再生能源及智能監控等措施，提升能源效率並減少廢棄物，致力於2030年減少溫室氣體排放強度8%。

長庚醫院行政中心執行長羅吉均分享醫的節能措施，包括已汰換老舊設備，如空調主機與照明燈具，並在新院區全面採用LED燈。此外，自主研發節能技術，包括風量調控、AI電力需量預測演算法及低溫外氣利用等，同時進行冷能與熱能回收、優化空調系統等。

台大醫院、台中榮民總醫院及奇美醫院則分享透過設備升級、能源管理系統及綠建築實現節能目標。台中國家歌劇院以結合能源管理系統與建築設計提升效率。台北君悅酒店強調能源使用行為改變的重要性，並透過設備保養取得顯著成效。工研院提及可以AI優化系統提升能源使用效率。台電公司則是利用節能診斷技術，協助用戶降低能源消耗與溫室氣體排放。

「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，包括台大醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、台中國家歌劇院、台北君悅酒店、工業技術研究院及台電公司等單位，出席分享節能技術與經驗。圖／長庚醫院提供
「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，包括台大醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、台中國家歌劇院、台北君悅酒店、工業技術研究院及台電公司等單位，出席分享節能技術與經驗。圖／長庚醫院提供
「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，會後安排與會者至林口長庚醫院觀摩節能系統改善案例，由專人進行解說與交流。圖／長庚醫院提供
「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，會後安排與會者至林口長庚醫院觀摩節能系統改善案例，由專人進行解說與交流。圖／長庚醫院提供
「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，會後安排與會者至林口長庚醫院觀摩節能系統改善案例，由專人進行解說與交流。圖／長庚醫院提供
「節能分享暨節能標竿獎觀摩研討會」於2月19日在林口長庚醫院國際會議中心舉行，會後安排與會者至林口長庚醫院觀摩節能系統改善案例，由專人進行解說與交流。圖／長庚醫院提供

綠建築 長庚

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