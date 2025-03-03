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流感、諾羅流行 中醫師公會籲善用中醫緩解

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
中華民國中醫師公會全國聯合會呼籲，民眾可善用中醫資源，透過中藥、針灸，或申請居家醫療改善身體不適症狀，也緩解急診過載的量能。示意圖。本報資料照
中華民國中醫師公會全國聯合會呼籲，民眾可善用中醫資源，透過中藥、針灸，或申請居家醫療改善身體不適症狀，也緩解急診過載的量能。示意圖。本報資料照

急診壅塞問題最近引起全民關注，在諾羅、流感等病毒的夾擊下，無疑是雪上加霜。中醫師建議，可在症狀初期即服用適當的中藥，包括清冠一號、麻杏甘石湯、小青龍湯、銀翹散，或申請中醫居家醫療，減少患者進出醫院的頻率。

衛福部疾管署副署長羅一鈞今天在臨時舉行的記者會提到，類流感、腹瀉門急診均下降約2成，整體而言，急診就診人次趨緩，但流感、諾羅仍處於流行期，疫情傳播風險持續中，民眾應多留意。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆表示，在新冠肺炎、類流感及諾羅病毒等傳染病防治，中醫門診與居家醫療發揮重要作用。中醫師透過辦證論治，針對患者體質與症狀，採用中藥、針灸等方法進行治療。

例如，針對諾羅病毒感染引起的腹瀉、嘔吐等症狀，中醫師根據患者體質，採用健脾益氣、解表化濕等治療方式，幫助患者緩解症狀，加速康復。針對新冠肺炎患者，中醫師建議在症狀初期，即服用適當的中藥，例如「臺灣清冠一號」，以抑制病毒增生，減少病情惡化的風險。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，中醫可在一般感冒或流感初期介入減少病情惡化，並降低肺炎與急診住院的風險，服用的中藥方劑包括麻杏甘石湯、小青龍湯、銀翹散，幫助緩解疲倦、畏寒、發燒、咳嗽、鼻塞流鼻水、喉嚨癢痛等症狀。

詹永兆指出，透過中醫門診與居家醫療的介入，患者能在家中獲得專業的醫療指導與治療，減少前往醫院、降低交叉感染風險，同時減輕醫療機構負擔。

據衛福部健保署資料顯示，台北市有超過40家符合居家中醫醫療的醫療單位，包括三軍總醫院、台北榮民總醫院、臺北市立聯合醫院、長庚醫院、新光醫院及其他基層診所。

健保署指出，中醫師自2019年起加入居家照護團隊，民眾可向特約醫事服務機構申請，或由各縣市長期照顧管理中心、衛生局或社會局等轉介至參與「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」的醫事服務機構評估收案。

另外，衛福部自同年起推動「急診中醫試辦計畫」，透過中西醫協作，減少患者留院觀察及住院率，並加速出院流程。詹永兆提到，花蓮慈濟醫院自2019年成立「急診中西醫整合醫療專區」，針對眩暈、急腹症、胸悶、胸痛、心悸等症狀，提供中醫治療，顯著縮短患者在急診的停留時間，減少留院觀察的需求。

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