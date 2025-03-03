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伊斯蘭齋戒月禁食 埃及媳婦趙芯瑩從不適到期待

中央社／ 屏東縣3日電

伊斯蘭教齋戒月已開始，身體健康的穆斯林日出至日落間須禁食禁水。對於新入教的本土台灣人而言，同時面臨身體及家庭關係挑戰。埃及媳婦趙芯瑩分享，10年來已從不適到期待。

伊斯蘭教齋戒月期間，身體健康的穆斯林從日出到日落間禁食、禁水，也不能抽菸或發生親密行為，旨在透過齋戒學會克制私慾、磨練心志，並堅定信仰。

根據臺灣清真推廣中心資訊，台灣本土穆斯林約5萬人，僅占全台人口總數0.2%；作為社會非主流，轉換宗教的本土穆斯林在實踐信仰過程中，往往面臨許多挑戰。

已信奉伊斯蘭教10年的趙芯瑩日前接受中央社記者採訪時表示，當初改變宗教信仰，曾經歷一番掙扎。身為專業舞者的她，10多年前赴馬來西亞參加舞蹈比賽，與擔任評審的埃及舞者何穆（MohamedMamdouh）結識並相戀。由於穆斯林男性普遍僅能與一神教女性通婚，雖然何穆並未強迫她改信伊斯蘭，但考量步入婚姻，她主動接觸這門信仰，經過了解並能接受後才正式皈依。

趙芯瑩夫婦目前住在屏東潮州鎮，回想首次齋戒，趙芯瑩坦言，「感覺身體快受不了」，尤其當時身材纖瘦，整天在禁食、禁水狀況下進行舞蹈教學，到晚上已暈頭轉向。母親心疼她，質疑為何把自己「折磨」成這樣，叫她一定要吃，甚至問為何不是女婿「入境隨俗」；丈夫則認為，齋戒月應是喜悅的事，怎能抱持痛苦面對。

儘管初期不適應，趙芯瑩說，既決定要齋戒，就撐過完成它，如今反而期待齋戒月的到來。「平常真的吃太多了」，齋戒讓人省思、惜食。她也笑著分享，丈夫剛來台灣時面臨飲食、生活等不適應，生氣時會以不吃不喝表達情緒，以往很擔心丈夫的身體，不過經歷過齋戒才明白，他們從小訓練，身體上很能適應禁食，現在就「隨他氣」。

由於伊斯蘭曆採用陰曆，每年比陽曆提前約10至12天，因此齋戒月每年落在不同時節。趙芯瑩說，自己身體已能適應，只要不在母親面前特別提起齋戒開始時間，母親也不會察覺，這樣可以減少家人擔心。

趙芯瑩認為，台灣近年倡導多元文化，宗教包容力相當高，在外幾乎未曾遭遇對其宗教身分的刻意挑戰。僅在少數場合、特別是鄉下地方，曾遇過對穆斯林有所誤解，不過看到何穆和善樣貌後，誤解便迅速消失。

趙芯瑩與丈夫長期致力推廣埃及文化，課程內容大多聚焦於埃及風土民情、傳統舞蹈與飲食，何穆擔心介紹宗教會遭誤為極端分子，因此較少觸及相關議題。今年夫妻倆受邀至高雄大學授課，趙芯瑩鼓勵何穆在課程中納入伊斯蘭教介紹。她說，並非為了宣教；伊斯蘭教深刻影響埃及人生活與行為模式，這也是理解該國文化不可或缺的一部分。

伊斯蘭 埃及 穆斯林

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