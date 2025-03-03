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霧鎖金門海空紓運 班機登記候補序號3／4續用

中央社／ 金門縣3日電

濃霧致金門海空交通受影響，航港局啟動客輪海上疏運B計畫，搭載311名旅客自金門往嘉義，旅客班機登記候補序號明天繼續沿用，立榮航空明天也將加班機疏運，盼減緩民眾不便。

金門受濃霧影響，小三通船班今天多次停航，機場多數航班延遲或取消，為紓解滯留旅客，除了視天候加開班機的A計畫，交通部航港局啟動「金瑞龍」客輪海上疏運B計畫，搭載311名旅客在下午2時離開金門縣水頭港，預計晚上8時抵達嘉義縣布袋港。

截至晚上6時，金門機場仍有數百名旅客攜帶行李，緊盯著大螢幕觀看航班資訊，盼能順利登機離站，其中有一名男子上午接受中央社記者採訪，提及自己從凌晨3時許就到機場等候，直到現在仍未補上，看著班機狀態「取消」紅字逐漸塞滿機場看板螢幕，心中充滿無奈。

金門航空站表示，因應今天天候不佳，立榮航空明天將增開班機，分別是上午7時30分從台中飛往金門，以及上午9時10分從金門飛往台中；受影響旅客較多，登記候補序號3月4日繼續沿用，尚未過號旅客無需再行填寫。

金門縣政府人員表示，依中央氣象署預報，明天金門仍易有低雲或局部霧影響能見度，是否協調軍機支援或再透過客輪海上疏運，皆需視氣象狀況而定。

機場 金門

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