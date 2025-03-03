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搭台鐵「環島之星」學品台灣茶 3月、6月每週2天

中央社／ 台北3日電

攜手台鐵易遊網行銷台灣茶，茶改場今天表示，3月、6月每週一、五的上午搭乘「環島之星」列車，從台中至高雄途中，將有機會學習品茗台灣茶，以及DIY做揉布球可當芳香球。

農業部茶及飲料作物改良場接受中央社記者電話訪問時指出，為了推展台灣茶及品茶文化，透過異業結盟，推出新企劃活動。

茶改場說明，3月、6月這2個月的每週一及五的上午，搭乘台鐵「環島之星」，上午約8時37分從台中上車、約上午11時17分抵達高雄的途中，將在上午9時、9時50分起，推出2批次各40分鐘左右的台灣茶課程。

茶改場說，課程內容主要分成2部分，包含學習用「風味輪」品茗台灣茶，3月安排阿里山金萱茶，6月將換另一款台灣茶；其次，將傳授民眾使用茶葉與布，DIY做成揉布球，可帶回家當芳香球使用。

茶改場重申，這項活動的規劃源自台鐵過去的奉茶文化而來，今天是首航，有興趣的民眾，記得要在3天前上易遊網訂票。

台鐵 易遊網 環島

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