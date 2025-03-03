快訊

永和將有39樓超高層大樓 遠雄奪「史上最複雜都更案」投資額190億

女性平均壽命顯著超過男性 研究揭4大因素：長命≠生活品質更好

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

113年地震又多颱 農村水保署添二次災害高風險區

中央社／ 台北3日電

去年地震又4颱，農村水保署今天表示，除了土石流、大崩塌監測預警，新增加30處二次災害高風險區，強化防災宣導及疏散演練，今天首場土石流防災專員培訓展開，今年培訓370名。

農業部農村發展及水土保持署減災監測組科長張國欽接受中央社記者電話訪問時指出，除了長年調查設定全國有1745條土石流潛勢溪流、79處大規模崩塌潛勢區，去年發生0403花蓮地震，新增之前未設的二次災害高風險區30處，主要在花蓮、台東、高雄、屏東及宜蘭。

他並說，去年針對這30處，特別加強辦理防災宣導及疏散演練，之後隨著颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔侵襲，也確實有執行真正的疏散，達到防災效果。

他強調，相關防災要奏效，土石流防災專員培訓十分重要，今年設定招募370名，會隨著實際需求機動調整，以去年天災較多來說，最終達389名。

因應防汛期整備作業，農村水保署規劃將在全台分區舉辦7梯次的土石流防災專員培訓課程，今天首場登場，署長李鎮洋說，有賴中央、地方政府及民眾配合，才能讓災情降到最低。

張國欽補充，新增的30處二次災害高風險區會持續幾年，待地質穩定才會逐步取消，又今年也是自94年起推動自主防災以來的第21年，將結合村里長、防災專員、社區自主防災組織等，強化防災演練。

土石流 花蓮 風險

延伸閱讀

0121嘉義大埔地震 南市府啟動貨櫃屋計畫

AI結合監測技術 台大土木團隊助瓜地馬拉災害預警

大埔地震紅單建物達511件 估3月底完成複評

新北瑞芳公所前進小學辦防災演練 強化校園防災觀念

相關新聞

乍暖還寒！今晚變天「各地防雷雨」周五清晨低溫僅12度

這周天氣乍暖還寒，周二、周三降溫，周四至周六冷吱吱，中央氣象署預報員陳姵安表示，今晚隨著鋒面接近，各地轉為短暫陣雨或雷雨...

長庚醫院節能經驗分享 吸引不同行業近六百人到場取經

為達成2050淨零碳排目標，政府鼓勵各界快速複製節能標竿成功案例，共同推動並落實節能減碳。長庚醫療體系近年參加經濟部節能...

好天氣只到今天 入夜恐雷雨防劇烈天氣 明起溼冷到周末

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已出...

流感、諾羅流行 中醫師公會籲善用中醫緩解

急診壅塞問題最近引起全民關注，在諾羅、流感等病毒的夾擊下，無疑是雪上加霜。中醫師建議，可在症狀初期即服用適當的中藥，包括...

錫蘭點名「ASK心動力」北市衛生局：涉無照心理諮商…移送地檢

YouTuber錫蘭日前點名「ASK心動力」心靈課程可能涉及心理操控，引發熱議。台北市衛生局今天表示，初步調查認為此機構...

古坑149甲線跨清水溪橋工程今開工 力拚2028年通車

為改善古坑草嶺聯外交通的不便、活絡古坑草嶺經濟及促進該地區的觀光發展，交通部公路局補助雲林縣政府新建古坑鄉縣道149甲線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。