113年地震又多颱 農村水保署添二次災害高風險區

去年地震又4颱，農村水保署今天表示，除了土石流、大崩塌監測預警，新增加30處二次災害高風險區，強化防災宣導及疏散演練，今天首場土石流防災專員培訓展開，今年培訓370名。

農業部農村發展及水土保持署減災監測組科長張國欽接受中央社記者電話訪問時指出，除了長年調查設定全國有1745條土石流潛勢溪流、79處大規模崩塌潛勢區，去年發生0403花蓮地震，新增之前未設的二次災害高風險區30處，主要在花蓮、台東、高雄、屏東及宜蘭。

他並說，去年針對這30處，特別加強辦理防災宣導及疏散演練，之後隨著颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔侵襲，也確實有執行真正的疏散，達到防災效果。

他強調，相關防災要奏效，土石流防災專員培訓十分重要，今年設定招募370名，會隨著實際需求機動調整，以去年天災較多來說，最終達389名。

因應防汛期整備作業，農村水保署規劃將在全台分區舉辦7梯次的土石流防災專員培訓課程，今天首場登場，署長李鎮洋說，有賴中央、地方政府及民眾配合，才能讓災情降到最低。

張國欽補充，新增的30處二次災害高風險區會持續幾年，待地質穩定才會逐步取消，又今年也是自94年起推動自主防災以來的第21年，將結合村里長、防災專員、社區自主防災組織等，強化防災演練。