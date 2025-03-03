乍暖還寒！今晚變天「各地防雷雨」周五清晨低溫僅12度

這周天氣乍暖還寒，周二、周三降溫，周四至周六冷吱吱，中央氣象署預報員陳姵安表示，今晚隨著鋒面接近，各地轉為短暫陣雨或雷雨，後續受華南雲系東移影響，各地水氣仍多，周四大陸冷氣團南下，一路降溫至周日清晨，預估周五清晨最冷，低溫下探12度；因低溫加上水氣，預估周五至周六清晨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

陳姵安說，今晚鋒面逐漸影響，各地轉為短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部降雨廣泛，有短延時強降雨及局部大雨機率。降雨情況將持續到周三清晨（5日），周三白天打雷情況減緩，但隨後受到華南雲系東移影響，各地水氣仍多，降雨持續，但轉為局部短暫降雨。

周三清晨鋒面通過，東北季風增強；周四（6日）大陸冷氣團南下，溫度這日起逐日下降，持續影響到周日（9日）清晨，華南雲雨則持續影響周五（7日）。今晚至周五清晨水氣偏多，基隆北海岸、大台北、東半部地區有局部短暫雨；周六（8日）雖仍持續受到冷氣團影響，但環境轉乾，僅北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周日白天冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部溫度回升明顯，中南部則在周六高溫就回升，但受冷氣團影響，早晚仍偏冷；周日白天至下周一轉為更乾的天氣，各地氣溫回升，僅基隆北海岸、大台北及東半部等有降雨。

溫度方面，陳姵安指出，周四冷氣團開始南下，周四前高、低溫也逐漸下降，北部明清晨約20、21度，高溫比今天略低，明天高溫降至23度；明天入夜後，溫度大幅度下降，周三清晨北台灣高溫不超過20度，周五清晨為未來1周最冷的一天，中部以北低溫約12、13度，南部15、16度，花東16度，這空冷氣團將影響周四至周六清晨，北台灣整天偏冷。

陳姵安提醒，今天到明天清晨，金馬、中部以北、基隆北海岸等容易有低雲或霧；明天上午金馬地區可能持續有低雲或霧影響能見度；另外，周五至周六清晨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。