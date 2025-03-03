古坑149甲線跨清水溪橋工程今開工 力拚2028年通車

為改善古坑草嶺聯外交通的不便、活絡古坑草嶺經濟及促進該地區的觀光發展，交通部公路局補助雲林縣政府新建古坑鄉縣道149甲線跨清水溪橋工程，總經費12.6億元，今天正式動工，預計2028年完工通車。

縣道149甲線為雲林縣斗六及嘉義梅山鄉通往樟湖和草嶺風景區的交通要道，橫跨雲林縣及嘉義縣，其中，清水溪橋至外湖路段，受到921集集大地震期間嚴重毀損，後續又受到2009年莫拉克颱風等數次風災及暴雨的影響，造成臨時便道及搶通路段多次中斷。

2017年3月立委劉建國向交通部爭取補助協辦縣道149甲線25K-28K（舊樁號)）路段修復及改善，交通部於同年生活圈計畫核定約1.46億元（中央補助約1.21億元）協助雲林縣政府先辦理縣道，149甲線25K至26K災害修復及拓寬改善工程，確保既有149甲線全線可全部通車。

後續公路局再於2018年生活圈計畫核定905萬元（中央款733萬元)），補助雲林縣政府辦理跨清水溪橋工程的可行性及環境影響評估作業；另從2009年莫拉克颱風災害至2024年凱米颱風，多次災害造成道路及邊坡災損，行政院公共工程委員會總計核定7.29億元，補助雲林縣政府辦理災害復建工程，使149甲線交通可以安全通暢。

公路局指出，新建跨清水溪橋全長680公尺，包含主橋440公尺，兩側引道合計240公尺，全寬配置雙向雙車道及人行空間達17公尺，工程經費龐大且工程有其困難度。為確保工程可行性，於2022年8月由公路局149甲線清水溪橋動土祈福典禮副局長林聰利率隊現勘，確認工程必要性及可行性，並請縣府注意環境生態及日後橋梁養護，並經公路局生活圈審議及交通部2024年核定補助。該橋由縣府設計發包施工，今天動工， 預定2028年完工通車。

交通部表示，近年對雲林縣建設補助不遺餘力，在中央及地方共同努力下積極爭取，公路局補助雲林縣政府經費約達110億元，包含「生活圈計畫」30.3億元、「國道3號古坑交流道平面側車道」工程14.9億元、「提升道路品質建設計畫」19.2億元、「省道改善計畫」26.7億元等，對地區交通建設的提升，活絡地方經濟及觀光產業發展，讓雲林農業大縣公路路網更加完整及提升道路品質具有極大的助益。