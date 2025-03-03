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錫蘭點名「ASK心動力」北市衛生局：涉無照心理諮商…移送地檢

中央社／ 台北3日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

YouTuber錫蘭日前點名「ASK心動力」心靈課程可能涉及心理操控，引發熱議。台北市衛生局今天表示，初步調查認為此機構涉無照從事心理師業務，已移送地檢署偵辦。

YouTuber錫蘭日前發布1部名為「你的心靈不需要課程」影片，說明許多心靈課程實際上是種「大型團體意識訓練」（LGAT），且可能涉及心理操控與財務風險，其中在台灣最知名的開課單位為「ASK心動力」。

台北市衛生局專門委員紀玉秋今天在例行記者會上表示，接獲民眾檢舉後，已前往「英屬維京群島商心動力企業股份有限公司台灣分公司」（ASK）登記地址稽查，初步認為此機構疑似違反「心理師法」第42條，未取得心理師資格就執行心理師業務，因涉及刑事責任，移送地檢署偵辦。

此外，與會的台北市教育局終身教育科專員林岳璋說明，若課程在固定場址、合計修業期程30天以上、對外招生超過5人並收取費用，就屬於「短期補習班」，必須依相關法規申請立案。

他指出，儘管有接獲與「ASK心動力」相關檢舉，但依開課時段到上課地點稽查時，卻沒有看到任何學生及授課行為，因此無法開罰，不過業者已承諾會暫停課程直到完成立案為止，在此期間若發現擅自開課，將依違反「補習及進修教育法」開罰。

另一方面，有網友發現，諮商心理師林昱成為「心動力國際企管顧問有限公司」負責人，質疑林昱成與「ASK心動力」有關。

紀玉秋指出，「心動力國際企管顧問有限公司」登記地址雖位在「英屬維京群島商心動力企業股份有限公司台灣分公司」樓上，且2家公司名字相近，但林昱成自述未參與任何「ASK心動力」業務，其公司初步調查也沒有違反「心理師法」的疑慮。

YouTuber 北市 心理師 心靈課程 衛生局 錫蘭

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