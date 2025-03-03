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「航海王」交響音樂會 魯夫將前進國家音樂廳

中央社／ 台北3日電

由尾田榮一郎創作的漫畫改編同名動畫「航海王」將推出交響音樂會，在大銀幕播放動畫片段集錦、長榮交響樂團同步演奏，魯夫一行人將前進國家音樂廳展開大無畏冒險旅程。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，「航海王」交響音樂會將由田中公平擔任全場音樂會的音樂編排和選曲，主題曲原唱歌手北谷洋也將帶來為人熟知的作品第一部片頭曲We Are!、We Go!，及航海王和之國篇片頭曲OVER THE TOP等多首標誌性歌曲，帶領樂迷用音樂重返「航海王」世界。

田中公平是日本知名作曲家、編曲家兼歌手，他曾為「航海王」、「櫻花大戰」、「JOJO的奇妙冒險」等擔任配樂。田中自幼習琴，大阪星光學院高校畢業後進入東京藝術大學主修作曲，畢業後短暫工作，決定赴美波士頓伯克利音樂學院深造，返日後以鋼琴家與作曲家的身分展開音樂創作之路。

自從1999年動漫開播以來，「航海王」陪伴全球無數粉絲走過26年，成為不可動搖的經典，這次推出交響音樂會，希望可以鼓勵動漫迷走進國家音樂廳，加入主角魯夫的行列，與夥伴一起感受未知的交響樂世界。

「航海王」交響音樂會將於5月22日及24日演出3場，地點在台北國家音樂廳。

交響樂團 動畫 音樂會

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