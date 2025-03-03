我國女性癌症發生率最高 醫：小心乳癌有5樣致癌因素

乳癌是我國女性癌症發生率第一位，為及早發現並降低死亡率，今年元旦起，政府已擴大乳房X光攝影檢查補助對象，從原本45至69歲女性，擴大為40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費篩檢。國健署長吳昭軍表示，乳癌有年輕化趨勢，調查國內發生的年齡層高峰是45歲，請民眾定期接受檢查。

國泰醫院一般外科主治醫師蔡欣恬說，診間有些患者就診時，腫瘤大到幾乎撐破乳房，皮膚也潰爛，流出分泌物，病情嚴重，一看就知道是乳癌晚期。詢問病人為什麼不早一點就醫，得到「我不想知道病情」的消極回答，甚至還有「年紀大了不想治療」。

蔡欣恬指出，病人常主訴「胸部會痛」，擔心是不是得了乳癌？她說，「痛≠乳癌」，大部分乳癌不會痛，胸部疼痛是因為荷爾蒙變化。她強調，形成乳癌主要有基因、經期早來或晚結束、高油高脂飲食、抽菸、壓力，這5種致癌危險因子，必須留意。

根據國健署「111年癌症登記報告」，乳癌是我國女性癌症發生率第一位及死亡率第二位，新發乳癌個案1萬7366名，有2834人因乳癌而死亡。113年乳癌篩檢服務達91.6萬人次，兩年篩檢率39.8%，發現5250位乳癌個案。

國內研究顯示，每2年接受1次乳房X光攝影檢查可降低乳癌死亡率41%。依「107-111年乳癌5年期別」存活率，早期乳癌5年存活率達99%以上，若延誤病情致晚期發現，5年存活率僅約39.2%。蔡欣恬表示，早期乳癌治癒率高，應積極面對病情。

吳昭軍指出，年輕型乳癌侵襲性高，國健署自今年起放寬乳癌篩檢年齡，上下增加5歲，擴大至40歲以上、未滿75歲婦女。依過去平均每年檢查人數90萬人，這項新政策開放後，每年預估篩檢人數將可達150至160萬人左右，其中，40歲族群估計增加38萬人受惠。

乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，可發現無症狀的零期乳癌；國際研究證實，乳房X光攝影檢查可早期偵測癌症進而降低死亡率。有民眾因擔心疼痛而接受乳房超音波檢查，但乳房超音波在偵測鈣化點的敏感度較低，且容易受到不同操作者所影響。

蔡欣恬建議，女性於30歲之後，至少每年進行一次檢查。政府提供的公費篩檢採用具國際實證之乳房X光攝影為篩檢工具，乳房超音波可作為後續診斷的輔助工具。一旦篩檢結果疑似陽性時，民眾應儘速回診並接受進一步檢查，由專業醫師作出適當處置。