國內旅宿去年住客人次下跌 房價略降1.1％平均2960元

去年受到0403花蓮地震及颱風等影響，國旅狀況不佳，根據統計，2024年旅宿業整體住客人次為7879.6萬人次，相較2023年的7983.3萬人次，減少103.7萬人次，與2019年的7987.4萬人次相比，住客人次下跌107.8萬人次；但2024年旅館業平均房價為2960元，較2023年2995元，減少35元，民宿2405元，較2023年2509元，減少104元，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略微趨緩。

觀光署指出，2024年旅宿業整體住客人次為7879.6萬人次，相較2023年的7983.3萬人次，減少103.7萬人次，與2019年的7987.4萬人次相比，住客人次下跌107.8萬人次；其中，本國籍旅客去年住客人次，2024年為5986.8萬人次，超越2019年疫情前的5158.2萬人次，成長16.06%，與2023年相比則為減少396.7萬人次，下降6.21%；外國籍旅客部分，2024年為1892.8萬人次，2023年為1599.8萬人次。

旅宿業整體表現部分，我國旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿3大類型，依台灣旅宿網統計，2024年共1萬5573家旅宿業，較2023年1萬4901家，增加672家，其中民宿增加683家，旅館業略減11家，較2019年疫前的1萬2768家，增加2805家，成長22％。

房間數則由2019年的23萬4994間，2024年達到25萬575間，增加1萬5581間，成長6.6%，其中民宿增加2879家、1萬2782個房間數。

房價部分，2024年旅館業（包含觀光旅館及旅館）平均房價為2960元，較2023年2995元，減少35元，下降1.17％、民宿2405元，較2023年的2509元，減少104元，下降4.15％，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略微趨緩。

以旅館業平均房價分布發現，其中有79%、約2700家低於平均房價、21%約726家高於平均房價，我國旅館市場持續呈分眾化趨勢。依季度統計，旅宿業最高平均房價皆為第1季，旅館業為3048元、民宿為2507元。

觀光署進一步指出，2024年旅館業客房住用率為50.44％，較2023年50.86％，減少0.42個百分點，下降0.83％；民宿為24.67％，較2023年的26.62％，略減少1.95個百分點，下降7.33％。

營收方面，2024年旅宿業總營業收入為1788.27億元，較2023年1779.87億元，增加8.4億元，成長0.47%，營收呈小幅成長趨勢，較2019年為1563.37億元，營收增加224.9億元，成長14.39%。

觀光署表示，疫後全球旅遊型態改變，旅客追求更高質量的旅遊及住宿的體驗，為滿足多元化旅遊需求，旅宿業加強結合在地特色，並提供多元住宿選擇與附加服務，同步提升旅客旅遊體驗及推升整體營業收入。

觀光署分析，2024年雖受0403花蓮地震影響，但在政府及民間共同努力下，花東地區觀光已逐步恢復，除花蓮及台東積極辦理觀光振興活動外，全國各地也運用在地文化辦理特色活動，吸引國內外旅客留宿當地。

另外，觀光署除持續鼓勵各地辦理特色觀光活動外，也與全台22縣市推動「台灣觀光100亮點」、台灣旅宿網「優宿專區」，共同推廣各地亮點景點、主題活動、旅遊優惠及兼具優惠及優質的旅宿業，提供民眾具亮點、優質、風格的旅程選擇。