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女山友右腳腳趾受傷申請救援 空勤總隊派直升機載下山

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女山友南投縣信義鄉可樂可樂安山右腳腳趾受傷，申請空中救援，空勤總隊今天派直升機載她下山，再由消防局救護車載到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天上午接獲總隊勤務指揮中心電話命令，執行南投縣信義鄉可樂可樂安山任務，高姓女山友因右腳腳趾受傷，她大拇指腫脹服藥無法止痛，申請救援任務。

派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛張志豪、副駕駛陶金鈺、機工長楊儒健特搜隊員張茂同、王勝宏出勤。

今天上午10時47分起飛爬高11000呎定向目標區，到達可樂可樂安山三角點發現待救者後，依周邊場域及天氣狀況實施高、低空偵察後，確認場地無慮，落地由特搜隊員出艙將傷者攙扶進艙，飛到竹山消訓中心落地，傷者轉由消防隊救護車後送醫院治療。

南投縣信義鄉可樂可樂安山，一名女山友因右腳腳趾受傷申請救援，空勤總隊今天派直升機載送下山。圖／空勤總隊提供
南投縣信義鄉可樂可樂安山，一名女山友因右腳腳趾受傷申請救援，空勤總隊今天派直升機載送下山。圖／空勤總隊提供

南投縣 山友 黑鷹直升機

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