女山友右腳腳趾受傷申請救援 空勤總隊派直升機載下山

一名女山友在南投縣信義鄉可樂可樂安山右腳腳趾受傷，申請空中救援，空勤總隊今天派直升機載她下山，再由消防局救護車載到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天上午接獲總隊勤務指揮中心電話命令，執行南投縣信義鄉可樂可樂安山任務，高姓女山友因右腳腳趾受傷，她大拇指腫脹服藥無法止痛，申請救援任務。

派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛張志豪、副駕駛陶金鈺、機工長楊儒健特搜隊員張茂同、王勝宏出勤。