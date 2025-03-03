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新光三越明增這家五星級酒店賣場：努力爭取櫃哥櫃姐盡早復工
新光三越氣爆後啟動第二賣場，目前除了台中世貿一館，今也宣布明天將在五星級的林酒店一樓增設另一賣場，時間到31日，容納13個品牌的化妝品專櫃，時間從下午2時到晚上9時，以服務消費者同時也能短期安置櫃哥和櫃姐。除此，新光三越11日也將在長榮桂冠酒店三樓開設另一賣場，時間至21日。
對於雖有短期安置計畫，但櫃哥櫃姐屢屢反映，除了氣爆樓層損毀，其他樓層並未損壞下，希望能盡早返回該場域工作。新光三越公關協理張家齊說，新光三越也希望愈快愈好，不過現仍在各種（復原整頓）的階段當中，只能說會「大家都在努力中」。
至於櫃哥櫃姐返回取物部分，因為執行順利，速度會加快。在台中世貿的賣場，因很多消費者、老顧客紛前往支持、鼓勵和打氣，為工作人員打氣，昨比第一天還增加1千位消費者到場，總計達4千人次。
對於林酒店一樓的賣場，張家齊說，會有BOBBI BROWN、Clé de Peau Beauté、CLINIQUE、DARPHIN、ESTEE LAUDER、IPSA、 Jo MaloLondon、LA MER、NARS、ORIGINS、TOM FORD、資生堂東京櫃、資生堂國際櫃等13個品牌的化妝品專櫃。
設在長榮桂冠酒店三樓的賣場會有女性服飾、潮流服飾等超過12個品牌加入，增加部分還在協調中。
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