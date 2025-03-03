總統文化獎尋珍珠 物色長期奉獻台灣者

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「希望透過總統文化獎，表揚在台灣默默付出、推廣文化、幫助弱勢的人！」副總統蕭美琴3日宣布總統文化獎徵選起跑，文化獎設立文化耕耘、在地希望、人道奉獻、青年創意與社會改革獎，分別邀請陳郁秀、劉克襄、王榮璋、蔡佳駿與蕭新煌擔任召集人，盼能遴選出台灣長期在不同領域付出、有巨大貢獻者。

彰顯台灣文化底蘊

蕭美琴笑說，過去13屆總統文化獎共有61位得獎者，彰顯台灣文化底蘊的堅持力量，文化耕耘、在地希望、人道奉獻、青年創意與社會改革5個不同領域，象徵關懷土地的人、彰顯台灣的文化價值。她提到，今年的主題是「文化無框、綻放自由」，盼透過無框的意象，展現豐富的寶島文化。

她分別介紹各獎項的召集人，包括前公視董事長陳郁秀、知名作家劉克襄、監察委員王榮璋、文策院董事長蔡嘉駿與中研院社會所特聘研究員蕭新煌。陳郁秀表示，文化本身就是耕耘的意思，因此希望透過文化耕耘獎，挑選長期在不同專業上，為台灣文化默默打下基礎的人進行表揚。

表揚長期默默努力者

「若有在地、奉獻與熱情等要素，有望獲得在地希望獎！」劉克襄指出，之前的得獎者有南機場忠勤里里長方荷生，他在最高齡化、貧困的南機場地區，設立食物銀行、老人送餐等機制，幫助在地長者與青年脫離困境，若能有像這樣長期為在地付出，結合各種力量的人，都可報名在地希望獎。

王榮璋表示，人道主義跨越國界、種族、信仰，盼伸張正義、維護人權、扶助弱小，反對種族歧視、政治迫害者都可以參加徵選；蕭新煌則說，社會改革獎希望表彰社會改革運動的組織與領導人，只要議題與環境、婦女、學生、勞工，或是司法改革、國會監督，爭取社會多元價值，如性平與同婚者可參加。

文化總會提醒，3日至5月5日為總統文化獎徵選日，除了青年創意獎要在1985年1月1日以後出身外，其他應不限資格。

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