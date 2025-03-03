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米客邦出貨退款爭議 北市消保官限3月底前改善

中央社／ 台北3日電

台北市法務局今天表示，接獲民眾申訴米客邦多項募資或預購產品遲未出貨或退款，已限3月底前改善控管機制及妥善處理消費爭議，統計去年迄今已受理米客邦消費申訴案共95件。

法務局發布消費訊息指出，台北市政府近日接獲多名消費者反映稱伊瑪格科技有限公司（米客邦）所銷售多項募資或預購產品，多發生遲未出貨且遲未退款情形。

另外，米客邦也有屢次不出席北市府所召開的協商調解會議狀況，經北市府統計自民國113年迄今已受理米客邦相關消費申訴案計95件。

法務局表示，針對近來民眾申訴消費爭議案件，北市消保官已會同行政院消費者保護處、數位發展部數位產業署、台北市商業處及動保處共同召開行政調查，並請米客邦派員到市北府說明。

會中，消保官現場要求米客邦應主動揭露各專案出貨、退款期程及辦理進度，並改善專案控管機制、加強客服品質及妥適處理消費爭議，並於3月底前完成改善。

法務局表示，後續將追蹤改善結果，若屆期未改善，將依消保法第58條規定裁處新台幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

針對米客邦先前募資專案已刷卡付費的消費者，消保官提醒，可速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金（匯款）方式購買商品者，可向法院聲請核發支付命令。消費者若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線1950或1999轉7812諮詢。

北市府 消保官 消費者

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