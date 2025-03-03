今年228連假交通量增1.2倍 雪隧車潮比平日多1.3倍

228連假結束，根據統計，今年連假期間國道全線雙向每日平均交通量為112.6百萬車公里（mvk），為平日年平均（92mvk）的1.2倍，較112年和平紀念日4天連假同期（第1至3日）平均的121.3mvk略減7%；每日平均肇事件數為146件，較112年同期平均（162件）減少10％。

每日壅塞比例（每半小時行車時速低於40公里之路段與時段占全日路段時段比例）介於0.4至2.6%，平均為1.5%，低於112年同期的平均2.3%。交通部高公局表示，整體而言，國道壅塞與事故情況較112年同期改善，顯示相關的疏導措施及事故防制發揮一定成效

交通量部分，高公局表示，本次228連假每日雙向交通量介於108.5至116.6mvk，其中，南向交通量以首日達61.8mvk為最高，北向以第3日達60.4mvk為最高，雙向以首日達116.6mvk為最高，約為平日年平均的1.3倍。

國5交通部分，雪隧每日平均交通量為7.2萬輛次，為平日年平均的1.3倍，較112年同期平均7.6萬車減少5%。國5南向尖峰日實施石碇、坪林匝道封閉搭配精進式匝道儀控，僅首日下午因雪山隧道發生事故導致壅塞程度高於112年同期，其餘時段則與112年同期相近，至第2日則無壅塞情形。國5北向尖峰日（第2、3日）下午1至6時實施高乘載管制，平均壅塞比例較112年同期減少。

每日平均肇事件數部分，今年連假期間共計146件，較112年同期平均162件減少10%，但其中首日最高達206件，影響國道車流甚鉅；不過，在高公局與國道公路警察局攜手合作下，平均20分鐘內即排除事故，有效降低事故對整體車流影響。

高公局表示，高速公路1968網站及App於本次連假增加雲端資源，維持系統穩定服務，提供用路人行程規劃參考。連假期間全日瀏覽量最高為首日的143.9萬次，為平日（37.6萬次）的3.8倍。顯示用路人已能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。

高公局表示，228連假在用路人配合各項交通疏導措施下，國道雖有局部路段因車流過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次和平紀念日連假整體疏導發揮成效。高公局對用路人配合國道各項疏導措施，以及員警、消防和事故處理人員快速排除事故之辛勞表示感謝。