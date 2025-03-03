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新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

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衛福部新任食藥署長遭藥界反彈 食藥署長姜至剛：醫藥本就一家

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署新任署長姜至剛說，醫藥本就是一家，一直以來是攜手前進，希望建立更好的制度，讓醫藥領域更有競爭力。記者沈能元／攝影
衛福部食藥署新任署長姜至剛說，醫藥本就是一家，一直以來是攜手前進，希望建立更好的制度，讓醫藥領域更有競爭力。記者沈能元／攝影

衛福部食藥署長懸缺一個多月，上周四由台大醫學會毒理學研究所教授姜至剛接任，並於今天衛福部說明急診壅塞緊急記者會首度露面。對身為食安專家的姜至剛接任食藥署長，藥師公會全聯會更發表聲明表示，無法接受，「食藥署長只管餐廳不中毒，沒有那麼單純吧」。

面對藥師公會全聯會的反彈，姜至剛說，醫藥本就是一家，一直以來是攜手前進，他在博士班進修藥理比醫學更為專精，並曾擔任台大醫院藥材委員會審查小組召集人，對於藥物審查、禁用等各方面略所了解，希望建立更好制度，讓醫藥領域有更好競爭力。

姜至剛說，三天前才遇到藥師公會全聯會理事長黃金舜，他表達找個時間拜訪，黃金舜也非常開心答應說「沒問題」，一起聊聊有什麼可以一起攜手前進。

上周四姜至剛接任時，台大醫院院長吳明賢參加交接活動，特別讚許姜至剛在食品、藥品都具有專業，衛福部長邱泰源表示，如此雙刀流有如美國職棒的大谷翔平，更是「食藥署的大谷翔平」，並還擁有法律專長的三刀流，他十分感謝台大願意割愛。

台大醫院 衛福部 食藥署

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