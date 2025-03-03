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三接毀藻礁？季節性變化？ 環團、專家不同解讀

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投推動聯盟和立委涂權吉今前往觀察藻礁生長情況。圖／藻礁公投推動聯盟提供
藻礁公投推動聯盟和立委涂權吉今前往觀察藻礁生長情況。圖／藻礁公投推動聯盟提供

中油第三座液化天然氣接收站預計3月試運轉，環團今質疑三接對大潭藻礁造成嚴重衝擊。不過，受中油委託負責調查的海洋大學團隊對數據有不同解讀，副校長冉繁華表示，目前判斷與三接工程直接相關的僅有海水濁度的變化，藻礁生長也可能隨季節變化。中油則強調，將持續監測、維護生態環境。

藻礁公投推動聯盟今前往中油液工處三接辦公室舉行「藻礁生態保育策進協調會」，中油代表和受中油委託負責調查的海洋大學團隊也出席。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，據在地觀察，工程已導致藻礁上覆蓋大量泥沙與粉塵。桃園海洋生態保育協會理事長葉斯桂也說，興建中的沉箱造成藻礁大面積破壞，尤其靠近施工區的大潭藻礁孔隙遭填滿，造成多孔隙生態功能降低。

「我們唯一認為可能與工程有關的是濁度變化，」海洋大學副校長冉繁華表示，透過長期觀察，柴山多杯珊瑚面積雖確實有起伏，但這與潮汐、季節變化密切相關，特別是去年4次颱風帶來的影響極大。

冉繁華提到，有些被沙埋的珊瑚並非死亡，研究發現沙埋後兩季（約半年）沙退後，珊瑚仍能存活；此外，團隊也額外研究珊瑚藻的孢子釋放情況，發現每年9月到隔年3至4月是孢子期，這時藻體常會白化但不代表死亡，這可能解釋為何在這段時間觀察到的白化現象增多。

中油方面表示，關於當地生態監測、海域調查、生態教育都已進行，進出管制考量人員安全可做生態研究調查，但不適合帶隊參觀；三接經歷6年施工、2次環差還有1次公投，施工前針對沉箱擺放位置的設計階段均按照法規進行地質鑽探，都有學術單位報告可以提供，不需要再做海上鑽探。

中油表示，對於漂沙是否影響藻礁及珊瑚的疑慮，邀請環團與委託的學術調查團隊共同參與調查，至於三接預計本月測試運轉確保安全取得相關許可後，才會進入正式運轉階段。

中油 大潭藻礁 珊瑚

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