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年輕爸媽新寵 彌月蛋糕大秀時尚味

聚傳媒／ 特約記者孟蘇菲報導
彌月蛋糕口味多種，成為現代父母分享喜悅的新選擇。（圖由1%bakery黎明店提供）
彌月蛋糕口味多種，成為現代父母分享喜悅的新選擇。（圖由1%bakery黎明店提供）

所謂天下父母心，為了慶祝新生命的誕生滿月籌備彌月禮俗，由於過去醫療不發達，嬰兒滿月並不容易，所以傳統習俗上會準備油飯、雞、酒等豐盛食物，敬神祭祖、請客宴席，場面盛大的與親友一起分享喜訊，祈求寶寶有光明美好的未來。而如今現代人則講究時尚、簡約、方便，因此，不論生男生女，旨在分享為人父母的喜悅，因此，彌月禮俗不少選擇彌月蛋糕取代擺席或送油飯。

位於臺中知名的乳酪職人-1%bakery，以感受生活找尋靈感，選擇拋棄繁瑣的外在，挖掘食材純粹、天然樣貌及長時間不斷的專研與改良，讓生活中糕點有了不同的溫度。除了大受歡迎的乳酪蛋糕外，也推出爸爸媽媽們喜歡的彌月蛋糕。

1%bakery食材選用，老闆表示，包括日本海藻糖，屬於低糖度、低熱量，爽口不膩；日本菓子粉，純小麥製作，100%純天然、無人工添加物； 法國發酵奶油，濃郁奶香，柔順絲滑的頂級奶油等來製作蛋糕。

好吃的甜點不用華麗鋪張，純粹美味的內在就能療癒心靈。其中搶手品項，包括有一、極致巧克力焦糖夾心生乳捲，以法國莊園巧克力融合香醇北海道鮮奶油，搭配自製熬煮焦糖醬，佐以法國海鹽， 綿密香氣甜中帶鹹，多層次口感香濃不甜膩；二、鮮綠檸檬蛋糕禮盒，金黃可愛的檸檬造型蛋糕，選用來自屏東的綠檸檬、法國發酵奶油，及精選菓子粉製作的杏仁風味蛋糕，果香濃郁、甜蜜微酸、蛋糕入口即溶；三、西班牙檸檬磅蛋糕，以屏東特級新鮮檸檬，與法國發酵奶油及日本菓子粉烤焙而成，表層為檸檬糖霜，佐上法式檸檬醬，口感綿密，該品添加蘭姆酒增加風味，經高溫烤焙將多數揮發保留香氣；四、香檸乳酪生乳捲，以法式綠檸檬凝乳、日本北海道鮮奶油，再加入濃醇1%乳酪，三層疊加內餡，入口濃郁，入口滿帶清爽檸檬香氣；五、蹦啾香草輕乳酪蛋糕，天然香草莢與乳酪相融，如慕絲般質地、於口中散發滿滿香草滋味，甜而不膩；六、偷吃可可輕乳酪蛋糕，嚴選頂級比利時70%混合54%苦甜巧克力，與乳酪完美結合，可可香誘人，讓人忍不住偷吃一口！

彌月蛋糕口味多種，高貴不貴，成為現代父母分享子女滿月喜悅的新選擇。

聚傳媒

法國

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