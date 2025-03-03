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朱樹勳巧手不只擅於救人也能作畫 親友：沒見過他發脾氣
台灣心臟外科先驅朱樹勳上月25日病逝，亞東醫院為他在院內設追思會場，今天首日有不少親友、學生來致意，場內展示朱樹勳生前使用的聽診器、繪畫作品，朱的弟妹許淑絹說，朱為人和善沒架子，幾乎沒看過他發脾氣，當他的家人、學生、同事很幸福。
朱樹勳是1999年從台大醫院提前退休，接任亞東醫院院長，助亞東醫院從區域醫院翻轉成為新北首家醫學中心，朱2015年卸任院長一職，轉任徐元智先生醫藥基金會副董事長。
朱樹勳在院長任內推動器官移植，持續挑戰不可能的任務，2001年起，陸續完成異位心臟移植手術，創造世界首例的心臟移植「三心人」及後續「雙心人」手術。朱行醫期間完成逾6000例心臟手術，還寫下多個「第一」，包括第一例冠狀動脈繞道手術、主動脈內幫浦救人、同位心臟手術、異位心臟手術等，2020年獲第30屆醫療奉獻獎肯定。
朱在醫界用心傳承，培育不少傑出人才，包含前北市長柯文哲、亞東醫院院長邱冠明等，都是朱的得意門生。朱樹勳的弟妹許淑絹說，每年年初一，許多學生固定與朱P相聚，師生情誼深厚，朱樹勳樂於提攜、激勵後進，當他的學生相當幸福。
朱樹勳的小舅子林乃杞觀察，朱樹勳生活簡樸，物慾不高，喜歡作畫、賞風景、閱讀，也熱愛園藝，加護病房場景、夏威夷住家景致，也成為他畫筆下的創作素材。
設在亞東醫院B1的追思會場，布置有一面留言牆，讓學生、同仁留下想對朱P說的話，有人寫到，「您說過當外科醫師失去自我檢討的勇氣時，他就開始走下坡了」。也有病人寫到「當年媽媽手術臥床時，您溫暖的關懷，是我們全家人很大的支持力量」。
亞東醫院追思會場將開設到3月21日，朱樹勳是基督徒，家屬為他舉辦的告別禮儀，訂於3月22日在台北市濟南教會辦安息禮拜。
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