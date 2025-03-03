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讓私密處飄香的秘訣？營養師曝5種飲食 讓異味搔癢out

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏推薦五樣食物保養私密處，杜絕異味與搔癢。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏推薦五樣食物保養私密處，杜絕異味與搔癢。 示意圖／ingimage

私密處總飄異味？營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發布影片，教妳「這樣吃異味搔癢out！」高敏敏指出，現代人生活忙碌、壓力又大，時常熬夜，作息不規律又愛穿緊身褲，常常讓私密處憋出異味，甚至出現搔癢。

高敏敏分享，曾經門診有人提問，「聽說優酪乳有很多益生菌，那我可以『泡優酪乳』嗎？這樣私密處是不是也會有很多益生菌？」她傻眼回覆，「當然不是」，強調「要用吃的」，由內而外的調整體質才有效！

私密保養這樣吃：

一、富含維他命C的水果

例如柑橘類、奇異果、芭樂、鳳梨、草莓，幫助抗氧化，散發清香。

二、蔓越莓

蔓越莓是眾所皆知的私密處好夥伴！蔓越莓富含前花青素，其對細菌有抗沾黏的能力，能讓細菌不容易附著在泌尿道上皮細胞。

三、多喝水

多喝水、多上廁所，可以促進致病菌隨著尿液排出，有效降低私密處感染的機率，不過高敏敏也提醒，記得不要攝取糖分太多的含糖飲料，容易促使細菌生長，導致搔癢。

四、無糖優格、優酪乳

利用體內好菌來減少有害菌滋生。

五、豆類

黃豆、毛豆、黑豆，擁有天然的賀爾蒙幫助滋潤私密處。

總而言之，保持好習慣還是最重要！高敏敏總結「多喝水不憋尿、多吃蔬果、飲食清淡，帶走細菌減少感染，做好體內環保」，堅持以上，私密處也能自然散發淡淡香。

營養師 私密處

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