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類流感、腹瀉就診雙降 增購流感疫苗剩約1萬劑

中央社／ 台北3日電

衛生福利部疾病管制署今天表示，上週類流感、腹瀉就診人次皆較前週降約20%，預估流感3月中旬脫離流行期；增購10萬劑流感疫苗，目前剩約1萬劑，預估本週就會用罄。

衛福部針對醫院壅塞處置現況，召開臨時記者會，疾管署副署長羅一鈞在會中說明流感及腹瀉疫情變化。

羅一鈞說明，自從春節前，流感進入流行期，疾管署已經採取多項防疫措施，包含擴大流感抗病毒藥物公費對象，及在春節期間請醫院加開特別門診等，春節後疫情，目前雖然仍處高點，但已經連續3週呈現下降趨勢。

疾管署統計，國內2月23日至3月1日類流感門急診就診人次共10萬5436人，較前週的13萬8669人下降約24%。

羅一鈞指出，以往連假期間因門診休診，民眾可能會跑急診，但今年228連假期間，急診類流感就診人次仍持續下降，顯示疫情確實處於降溫階段，不過，預估仍需要約2週，約到3月中，流感才會完全脫離流行。

腹瀉方面，羅一鈞表示，上週門急診就診人次較前週下降近2成，且同樣在228連假期間，急診就診人次也沒有反彈，顯示國內諾羅腹瀉疫情也處於控制且持續下降的狀況。

羅一鈞總結，目前流感與腹瀉疫情雙降，不過，預估3月初還是會有賞花、聚會等活動，仍有持續流行的潛在風險，因此仍持續鼓勵民眾做好各項防疫措施。政府增購10萬劑流感疫苗，目前剩下約1萬劑左右，預估本週就會用罄，提醒高齡、慢性病等高風險對象盡快接種。

疫情 羅一鈞 類流感

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