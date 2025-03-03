聽新聞
0:00 / 0:00
「斬皮蛇」非正途 嘉縣為長輩施打帶狀疱疹疫苗加強防疫
嘉義縣免費帶狀疱疹疫苗今天開打，凡設籍嘉義縣滿1年70歲以上低收、中低收入戶民眾可免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，縣衛生局呼籲符合資格民眾盡早施打；現場以「斬皮蛇」的行動劇傳遞正確就醫觀念，強調接種疫苗的重要性，「斬皮蛇」不但無法解決帶狀疱疹甚至可能引發感染，應盡早就醫以免延誤病情。
衛生局表示，50歲以上的成人中，有99.5%民眾曾感染過水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）， 50 歲以上之成人、曾感染過帶狀疱疹者及免疫功能低下族群屬風險族群，發病時會出現單側性、疼痛性水泡，部分患者甚至會有長期神經痛之症狀，影響日常生活，且可能復發。
目前預防帶狀疱疹最有效的方法就是接種疫苗，希望以疫苗提升弱勢族群長者的免疫力，降低患病風險。
縣長翁章梁說，很多人都曾經感染過水痘帶狀疱疹病毒，只要免疫力低下，就容易再次出現帶狀疱疹，發病過程不舒服且可能有後遺症，不容忽視。建議民眾施打疫苗，尤其70歲以上的嘉義縣中低收入戶民眾更應該多加利用免費資源，也提醒民眾發病後應盡快就醫，吃藥控制約２周就能有效緩解病情。
衛生局長趙紋華表示，除了打疫苗之外，均衡飲食、適當運動，規律作息、避免熬夜等健康習慣有助於降低帶狀疱疹發生風險，收到衛生局通知的民眾可儘快接種，接種相關訊息可洽嘉義縣18鄉鎮市衛生所或至嘉義縣衛生局官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言