「斬皮蛇」非正途 嘉縣為長輩施打帶狀疱疹疫苗加強防疫

嘉義縣免費帶狀疱疹疫苗今天開打，凡設籍嘉義縣滿1年70歲以上低收、中低收入戶民眾可免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，縣衛生局呼籲符合資格民眾盡早施打；現場以「斬皮蛇」的行動劇傳遞正確就醫觀念，強調接種疫苗的重要性，「斬皮蛇」不但無法解決帶狀疱疹甚至可能引發感染，應盡早就醫以免延誤病情。

衛生局表示，50歲以上的成人中，有99.5%民眾曾感染過水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）， 50 歲以上之成人、曾感染過帶狀疱疹者及免疫功能低下族群屬風險族群，發病時會出現單側性、疼痛性水泡，部分患者甚至會有長期神經痛之症狀，影響日常生活，且可能復發。

目前預防帶狀疱疹最有效的方法就是接種疫苗，希望以疫苗提升弱勢族群長者的免疫力，降低患病風險。

縣長翁章梁說，很多人都曾經感染過水痘帶狀疱疹病毒，只要免疫力低下，就容易再次出現帶狀疱疹，發病過程不舒服且可能有後遺症，不容忽視。建議民眾施打疫苗，尤其70歲以上的嘉義縣中低收入戶民眾更應該多加利用免費資源，也提醒民眾發病後應盡快就醫，吃藥控制約２周就能有效緩解病情。