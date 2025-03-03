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流行疫情雙降急診壅塞緩解？ 羅一鈞：流感、諾羅降2成
醫院急診壅塞嚴峻，驚動總統賴清德，並要求衛福部解決壅塞問題。衛福部長邱泰源今天下午臨時舉行記者會，邱泰源說，急診醫學會指出，目前急診壅塞應稱為醫院壅塞，引發原因包括疫情、疾病等多項因素，衛福部已提出相關計畫解決壅塞問題。
邱泰源說，民眾至門急診就醫及住院人數達到高峰，衛福部已舉行3次會議，並提出「三短二長」計畫，目前部立醫院也主動聯繫，將加強區域聯防，往後也會提供民眾分級醫療訊息，並請團體設計分級醫療就醫指引，而急診壅塞應稱為醫院壅塞，引發包括疫情、疾病等多項因素。今天記者會由衛福部疾管署、醫事司、護理及健康照護司、健保署、醫福會、食藥署分別報告。
依衛福部統計，近10個流感季類流感門急診就診人次，以今年第6周達到18萬5553人次最高，隨即逐漸降低，第7周15萬0906人次，第8周13萬8669人次，第9周（228連假）已降至10萬5436人次。
衛福部疾管署副署長羅一鈞說，第9周（228連假）較前一周下降24％，其中急診就診人次明顯下降，評估疫情已呈下降趨勢，但預計流行期還會持續二周，預計持續到三月中旬。至於，流感疫苗目前還有約一萬劑，預計本周全數打完。
羅一鈞說，第9周腹瀉門急診就診人次，已較前一周下降18.3%，評估疫情緩降但仍高，目前仍處於諾羅病毒流行季節，疫情傳播風險持續。
衛福部醫事司長劉越萍說，今年農曆年節期間，鼓勵基層診所加開門診，原本預估農曆年後，急診患者人數會持續下降，但今年下降情形不如預期，因此，分別於2月8日、13日、23日舉行會議，強化調床機制，並於2月13日至3月15日將特殊病床調整為一般病房收治。目前經統計，今年2月下轉585件，其中65%轉入重度級急救責任醫院。
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