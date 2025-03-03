春日追風趣！雙北十大人氣自行車道

來趟親子追風單車遊吧！

翻攝官網／新北市政府

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春天即將來臨，想趁著好天氣和家人朋友出門踏青嗎？單車旅行是近年頗受歡迎的休閒活動之一，一邊運動健身的同時又能欣賞沿途風光，目前雙北擁有許多條規劃完善的自行車道，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出騎友們最推薦的十條自行車道，不論是沿河濱或是舊鐵道、舊隧道而建的各種車道，大家快準備好腳踏車，馳騁於美景與微風之中吧！

NO.10 台北∣社子島環島自行車道

翻攝官網／臺北市政府工務局水利工程處

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長度：全長約13公里。

騎乘時間：預估1.5分鐘。

主要路線：起點為社子島碼頭，環繞社子島一圈後回到起點。

該自行車道是大台北地區熱門的自行車騎乘路線之一，社子島三面環水，由基隆河與淡水河圍繞，擁有開闊的視野與濕地生態，可以看見水鳥、魚類與河畔植物，處處可見稻田畦畦、菜園綠茵，不僅展現出老農村民風淳樸的田園風光，更是台北市內難得的生態寶地，夕陽時分遠方的觀音山、關渡平原及台北市天際線交融在一起，更是美不勝收。

NO.9 台北∣延平河濱公園自行車道

翻攝官網／台北市政府

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長度：全長約7公里。

騎乘時間：約30分鐘至1小時。

主要路線：起點為大稻埕碼頭，終點為關渡碼頭。

延平河濱公園自行車道位於台北市大同區，自大稻埕碼頭穿出隄岸，沿著淡水河右岸方向前進，沿途串聯多個河濱公園，伴隨著陽明山的山景、淡水河的夕照，與數座跨海大橋上的車水馬龍形成強烈的對比，路途中可以走訪許多文化古蹟，讓民眾感受到老台北的回憶，融合了繁華的城市景觀與自然河岸風光，是台北近郊難得的休閒景點，去過的遊客都表示「 假日還有街頭藝人表演，很熱鬧」、「是欣賞淡水河風光的好地方」、「以台北市來說，算接近大自然最容易的地方」。

NO.8 新北∣萬金自行車道

翻攝官網／北海岸及觀音山國家風景區管理處

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長度：全長約12公里。

騎乘時間：預估1至2小時。

主要路線：起點為金山中角灣，終點為萬里翡翠灣。

位於金山區的萬金自行車道沿途經過磺清大橋、水尾漁港等景點，有沙灘、海景，還有迷人的小漁村風光，可以到海水浴場或是沙灘上度過悠閒的午后，萬里線則能接觸到大自然的溼地生態，沿途綠樹成蔭，木麻黃黑森林區中的山光水色讓人心曠神怡，是民眾體驗單車運動的好地方，更是北台灣享受森林浴的新選擇，騎友們表示「 騎在員潭溪邊整個心曠神怡啊」、「看山看海一次滿足」、「中途還可以去泡個溫泉」。

NO.7 新北∣金色水岸自行車道

翻攝官網／新北市政府

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長度：全長約15公里。

騎乘時間：預估1至2小時。

主要路線：起點為關山公園，一路延伸至淡海新市鎮的自行車道。

金色水岸自行車道位於新北市淡水區，是一條能夠飽覽淡水風情人文與自然景觀的自行車道，沿途經過淡水紅樹林保護區、淡水河岸景觀步道、淡水老街、榕堤咖啡館、漁人碼頭等景點，一路上還能眺望八里的觀音山，如果中途肚子餓的話，可以前往淡水老街，品嘗特色小吃與拜訪歷史悠久的古蹟，而這條路線可以在黃昏時分欣賞到絕美的金色夕陽，故得名為「金色水岸」，相當浪漫又愜意。

NO.6 雙北∣新店溪河濱自行車道

翻攝官網／新北市政府

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長度：全長約16公里。

騎乘時間：預估1至2小時。

主要路線：起點為新店碧潭河濱公園，沿著延平河濱公園，終點為台北市華中河濱公園。

新店溪河濱自行車道沿著新店溪兩岸而設計，是大台北地區最受歡迎的河濱自行車道之一，串聯多個河濱公園，沿途景色優美，結合自然生態、人文景點以及運動休閒設施，周邊有多個著名的文化觀光景點，像是迪化街、霞海城隍廟、臺北孔廟、保安宮，騎士們既可強身還可陶醉於文化洗禮，整體難度屬於簡單至中等，適合休閒騎行及運動健身。

NO.5 新北∣雙灣自行車道

翻攝官網／北海岸及觀音山國家風景區管理處

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長度：全長約8公里，鋪面為柏油、鋼構木棧道交錯。

騎乘時間：預估30～60分鐘。

主要路線：起點為淺水灣，終點為白沙灣。

雙灣自行車道為一座以淺水灣為起點，沿濱海而建的木棧車道，車道一路從淺水灣向白沙灣延伸，遊客可以一路從三芝暢遊至石門，沿途飽覽淺水灣沙灘風光、藻礁潮間帶、風稜石、麟山鼻等自然生態，一邊騎乘一邊暢遊濱海風光，終點為半月形潔白貝殼沙灘的白沙灣，這裡經整建後除了有步道可散步，富設計感的階梯能夠欣賞夕陽，沙灘也有專人定期維護而相當乾淨，可以作為小孩放風的夏日戲水勝地。

NO.4 新北∣瑞猴自行車道

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長度：全長約5公里。

騎乘時間：預估1.5小時。

主要路線：起點為瑞芳火車站，終點為猴硐車站。

瑞猴自行車道位於新北市瑞芳區，是一條沿著基隆河畔與宜蘭線鐵路旁所修建的單車道，沿途平緩，屬於輕鬆大眾路線，路途上一邊是鐵道，不時可看見列車疾駛而過，另一邊則是基隆河，沿途可觀賞到山林美景，其中跨越基隆河的「新柑橋」在夜間有七彩變化的LED動態光影，另外還能探索鐵道文化與當地特色景點，像是猴硐地區的煤礦歷史與吸引貓奴的可愛貓村，結合運動、休閒與文化體驗的理想騎行路線。

NO.3 新北∣三貂嶺生態友善隧道

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長度：全長約300公尺。

騎乘時間：預估1.5小時。

主要路線：起點為三貂嶺車站，終點為平溪地區的自然景點與步道。

歷經30年荒廢的舊時宜蘭線鐵路隧道重新「打開」後，重建了三貂嶺生態友善隧道，為全台第一條「鋼筋自行車道」，設計師利用水池設計大量減光與間接照明，讓洞口從黑到亮，保留了神秘迷人的蝙蝠、鐘乳石、天然壁畫等原始樣貌，有機會還能與火車相遇，車道內有著多處舊鐵道的歷史痕跡，通過與綠化植栽的結合，使隧道成為一個自然與人文交融的空間。

隧道的兩端連接平溪的自然景點與鐵道文化景點，是遊客探訪平溪地區的重要路線之一，不僅是一條充滿綠意的生態步道，更是結合了歷史文化與自然景觀的綠色通道，遊客們都表示「實際造訪後，非常欣賞現場的建築工法」、「淺水池倒映的山色和人物剪影，拍出來超出片」。

NO.2 新北∣大漢溪自行車道

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長度：全長約20公里。

騎乘時間：預估2小時。

主要路線：起點為三峽老街，終點為鶯歌陶瓷老街。

跨越新北市各區的大漢溪自行車道，沿著大漢溪河岸而建，是一條結合自然景觀、文化歷史與現代化運動設施的自行車路線，貫穿新北市並串聯起多處河濱公園與生態景點，曾騎乘該路段的民眾說道「重新規劃整治後，沿途的風光很漂亮」、「單車道旁的球場，很適合帶小朋友來運動」、「夕陽西下時的風景很美」。

騎乘過程中可欣賞開闊的河岸景觀和遠方的山巒，車道兩旁種有四色花美名的臺灣欒樹，繼續前行便能抵達三鶯陶花源，沿途經過多處歷史文化景點，例如三峽老街、鶯歌陶瓷老街等，讓騎士可以停下來探索大漢溪流域的在地人文底蘊。

NO.1 新北∣八里左岸自行車道

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長度：全長約4公里。

騎乘時間：預估1小時。

主要路線：起點為八里渡船頭，終點為十三行文化公園。

八里左岸自行車道位於新北市八里區，沿著淡水河左岸而建，以平坦的路線、寧靜的河岸風光與多樣的休憩設施，成為台北人假日的好去處，途中串聯了著名的八里渡船頭與左岸公園，騎士可以欣賞忠孝碼頭、新北大橋、幸福水漾公園等河濱景點，保留濃厚的人文氣息及豐富的自然資源，不僅是附近居民運動的好地方，也是一條適合親子出遊的自行車道，讓人遠離都市塵囂，享受寧靜舒適的時光。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年02月25日至2025年02月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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