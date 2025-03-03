錫蘭踢爆心靈課程內幕 北市衛生局調查結果出爐

近日不少心靈課程爆發消費爭議，YouTuber錫蘭日前更發出2小時影片揭露大型團體意識訓練（LGAT）課程的內幕，衛生局、教育局前往稽查，不過上課地址目前已停課，而遭指控為負責人林姓諮商師則表示，課程是另一間名稱相似公司舉辦，與他沒有關係，初步看起來未涉及不法。

YouTuber錫蘭日前發影片指控，大型團體意識訓練（LGAT）涉及洗腦心理操控及斂財爭議，被網友點名團體負責人林姓諮商師更是「張老師」基金會合作心理師衛福部日前表示該團體位於台北市，已請衛生局查明。

專委紀玉秋表示，上月19日前往被點名的「心動力」調查，發現有兩間不同公司「英屬維京群島商心動力企業股份有限公司台灣分公司」和「心動力國際企管顧問有限公司」林姓諮商師是後者工作，未參與另一間公司心理課程，公司名稱只是相似，目前看起來未違反「心理師法」相關法條。

教育局說，主要查的是課程有無立案，未立案前都無法稽查，課程沒有立案之前只要稽查發現有對外招生超過5人、固定開課，有相關證據或學生願意訪談，才能開罰，該案有接到檢舉並附上廣告單，並掌握到該公司有兩個上課地點，派兩組人馬前往稽查，不過都沒有上課，現場人員表示收到公文後，目前正在做立案，課程已暫停。