開發案切割生態廊道惹議 「台灣萬里長城」開發案補正再審

環境部今天召開「台南市白河區『台灣萬里長城』主題樂園開發案」第4次環評初審會議，本案因切割生態廊道爭議，在環評委員要求重新補充完整4季生態調查下，本案經決議補正再審。

「台灣萬里長城主題樂園開發案」開發單位為萬里長城股份有限公司，目的事業主管機關為台南市政府觀光旅遊局，本計畫位於台南市白河區，基地面積為9.9938公頃，申請作主題樂園使用（部分主題設施已試營運）。

本案最大的爭議在於開發面積大於5公頃的遊樂園區須辦理環評，但台灣萬里長城卻「偷跑」未先環評就開發，因此2022年4月，台灣區觀光協會聯合會總會長、白河萬里長城董事長林務局長被環保署環境督察總隊依法裁罰112萬5000元，並在之後申請補辦環評。

本案前幾次初審均被環評委員指出所提環評資料簡略且草率，在生態監測、廢棄物處理等相關資訊都不足下難以審查與評估，今天進入第4次初審。

開發單位表示，本案建築分為三期開發，第一期建築為既有的仿建築設施、既有的萬里長城造景設施、拆除既有售票處重新設計的遊客中心及衛生設施；第二期建築則是新增表演廳兼會議中心；第三期建築為新增住宿區（旅館及輕食咖啡館）及管理室。

生態監測部分，環評委員認為，目前保留林相區域為陸域野生動物出沒熱點，但是開發單位的承諾卻是施工與營運期間才要進行完整的生態調查，這樣並無法掌握語研擬保留區內動物的保護對策，現在就應盤點生態熱區並設置生態友善通道，並明確說明其設置位置及數量。

也有環評委員表示，本區域有相當多的保育類動物，食蟹獴、領角鴞等，結果本開發案卻將山坡廊帶整個砍掉，淺山動物活動的廊帶和河川變得無法連接，對生態衝擊相當大，應依本案開發時程區分衝擊區及對照區，據以補充基地全區完整生態調查成果及監測計畫內容。

也有環評委員說了重話認為，今天已經第4次審查，過去幾次審查中，開發單位的回覆都很簡略，尤其是生態調查，這3次補來補去都搞不清楚監測點位，顯得調查邏輯相當凌亂。

本案在經過閉門會議討論許久後，環評委員認為，本案因切割淺山地區的生態區及河川區，應依環評規定重新補充完整4季的生態調查資料，並提出生態保育計畫及生態影響減輕措施，以及強化說明分期分區整體的應變計畫，本案經決議補正再審。