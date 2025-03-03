影／避免幼兒不當對待 林月琴攜民團籲教保網資訊透明
近年來幼兒園不當對待頻傳，重大案件包括北市狼師案和新竹嘉豐案件，突顯許多通報、調查等系統性問題。立委林月琴今天與全國幼教產業工會、靖娟基金會舉行記者會，呼籲教保網資訊要更透明，家長也能透過教保網地圖式查詢篩檢有用的資訊。
林月琴表示，針對通報問題、調查認定、資訊公開和監視器合法調閱皆多次舉行會議並邀集民間夥伴參與，對家長需求已取得重大進展，但目前國教署轄下仍有許多規定待改善才能打造安全幼教環境，包括修訂《教保相關人員違法事件調查處理辦法》，制定開會人數與獨立出兒少專業委員，再者，編纂不當對待處理流程手冊，包含轉介流程、行為人調職停職之標準、調查及認定委員會之時程，最後，地方政府應依據國教署函示，避免限制當事人調閱監視器的權利。
全幼產理事長許文菁提出三要點的篩檢技巧，避開管理不善的幼兒園，首先，檢視師資資格確認園內的教保人員是否有教師證，或為幼教、教保相關科系畢業。第二，確認幼兒園師生比例是否符合規範。第三，確保收費是否透明，學期中不應額外收取上學期間的才藝、美語或簿本等費用。
靖娟基金會執行長許雅荏表示，據教育部國教署資料顯示，近年來在六都的幼兒園，不當對待案件的通報量與裁罰數量近年持續上升，需注意是否有教師體罰、強迫體罰動作以及語言侮辱或情感忽視等常見不當對待的樣態，這些行為均對孩子身心健康造成嚴重傷害。
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