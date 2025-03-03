「官方認證」北市自來水可直接喝 北水處：24小時監控

北水處監測水質，北市目前已共設有95 座水質監測站於淨水場、加壓站及供水管網等，24小時連續嚴密監測水質。北水處表示，從水源至用戶水龍頭的「全流程水質管控」完全符合飲用水水質標準，只要每年定期清洗維護水池水塔等用水設備，自來水可在水池水塔中確保水質，可直接飲用。

網路上近來不少討論台北市的水，是否能喝，台北自來水事業處表示，台北的自來水由於水源保護良好，且經嚴密淨水處理及水質監控，為了確保供水水質及民眾用水安全衛生，採取從水源至用戶水龍頭的全流程水質管控，建置了環境部認證的水質檢驗室以及水質線上監測系統，水質可靠，適合直接飲用。

北水處表示，針對自來水水質的檢驗項目，除飲用水水質標準項目外，並包括國際上關切及民眾所重視之新興污染物，如全氟/多氟化物、塑化劑、消毒副產物、重金屬、隱孢子蟲與梨形鞭毛蟲及其他環境賀爾蒙等項目，檢驗項目共140餘項，歷來檢驗結果均為「檢測不出」或遠低於世界衛生組織（WHO）或歐美日澳等先進國家水質標準值或指引值，水質相當優良。

北水處指出，用戶的自來水存放於水池水塔中，於一般正常使用狀況下，存放期低於2天，自來水仍含有餘氯，具持續消毒功能，可確保自來水水質安全，故只要每年定期清洗維護水池水塔等用水設備，自來水可於水池水塔中確保水質，可直接飲用。若用戶有任何關於水質或清洗水池水塔的相關問題，可電洽北水處24小時客服專線（02）8733-5678。