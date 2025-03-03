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住院醫師薪水超低？ 醫師工會：公立醫院開出140萬年薪

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北市醫師職業工會祕書長、現任急診醫師陳亮甫表示，住院醫師的薪水若固定在6到8萬元，還要扛各種壓力、睡醫院值班，可能比一般受薪階級還差。本報資料照片
台北市醫師職業工會祕書長、現任急診醫師陳亮甫表示，住院醫師的薪水若固定在6到8萬元，還要扛各種壓力、睡醫院值班，可能比一般受薪階級還差。本報資料照片

醫學系穩居入學冠軍，醫師也被認為是高薪工作，但整個大環境變差，醫師工會對於日前公立醫院提出住院醫師薪資「公定價」，提出反彈聲浪，根本是要澆熄年輕人的工作熱忱，若住院醫師的薪資固定在6到8萬元，誰會想做？難怪人才不斷流失。

台北市醫師職業工會祕書長、現任急診醫師陳亮甫表示，不論醫療界或各行各業都面臨缺工，大家爭相搶人。搶人才的方式無非是改善工作環境，並讓員工看得到前景，而最簡單也最快的方式，即「提高薪資待遇」，他也希望衛福部加快推進「醫療法」修法，保障受僱醫師的勞動權益。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫師的薪資回到各院人事單位，政府會加強醫院評鑑的「勞動環境」，包括薪資結構、留才留任等，避免醫謢人員違法過勞現象。針對內外婦兒急等科別，政府會另給予獎勵津貼，協助改善醫院薪資待遇。

陳亮甫說，提出住院醫師薪資「公定價」的台大醫院，工作並不輕鬆，包含外縣市分院支援、研究計畫，還要處理各種急重症病人，真的是高工時、高壓力，如果不改善薪資結構，即使成為主治醫師後，恐怕也留不住人，大家寧願自己開業或轉往私立醫院、自費診所，甚至醫美領域。

陳亮甫指出，目前住院醫師薪資平均10到12萬元，如果是外科、急診或其他重症專科，根據「勞基法」須提供加班費，估計約15萬元左右。他以自己剛升上住院醫師為例，當時是10萬元，現在通膨、物價齊漲，如果現在的薪水固定在6到8萬元，還要扛各種壓力、睡醫院值班，可能比一般受薪階級還差。

陳亮甫表示，台大醫院的招牌響亮，過去住院醫師招募好的原因之一，是因為全國首招，其他醫院才接著陸續舉辦。不過現在光環漸退，各醫院水準迎頭趕上，他認為，絕對不能用低於市場行情的薪資招聘，也不能怪其他醫院調高薪資，惡性競爭挖人。

他以仁愛醫院為例，大大公開寫著「住院醫師年薪140萬元」，這麼誘人的條件，絕對打死固定薪6到8萬元。另外，私立醫院與北市聯醫體系，受勞基法保障，薪水跟著市場行情調動，私立醫院也有120至130萬左右，加上考核獎金更高，待遇絕對不輸給台大醫院。

現代年輕一輩的醫師，想法、觀念已經大不同，陳亮甫分析，醫學中心工作繁重，還要輪值大夜班，如果沒有好的待遇，光憑熱忱、熱血絕對撐不住。除了醫院加薪，他也呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，保障受僱醫師的勞資權益，止血人才流失。

台大醫院 薪資 醫師

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