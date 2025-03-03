血庫告急！7縣市接力捐血 拚募集1.2萬袋熱血

台灣血庫告急！大大數位基金會3月起攜手台灣血液基金會，於雙北、桃竹苗、台中、高雄等7縣市舉辦「大大攜手 讓愛延續」捐血活動。今在新北板橋車站廣場登場，目標募集1萬2000袋熱血，盼緩解全台血庫緊張狀況。

台灣血液基金會最新統計顯示，台北、新竹、台中、高雄四處捐血中心的血液庫存量目前多處於4至7天的「偏低」狀態，甚至在過年前後一度降至3天以下，達到警戒標準。基金會表示，雖然目前庫存量已回升至5至6天，但仍不穩定，且各種血型皆有短缺，盼透過這波捐血行動補足醫療需求。

大大數位基金會去年首次舉辦捐血活動，就獲得熱烈回應，成功募集11810袋鮮血，超越當初設定的10000袋目標。大大數位基金會董事長戴永輝表示，基於去年的成功經驗，今年特別擴大活動範圍，首次邀請台北市參與，讓捐血活動從去年的六縣市延伸至七縣市，希望能募集12000袋熱血，並號召更多社會大眾加入這場愛心行動。

活動代言人謝震武律師則強調，春節期間是血庫最吃緊的時刻，原因包含長假期間捐血人數下降，加上許多人出國，返台後需等待一段時間才能再度捐血，導致年後血庫存量更顯吃緊。他更喊話，「1萬2000袋不夠，希望大家幫忙衝到1萬5000袋！」

除了捐血行動，大大數位基金會長年投入公益，關懷身心障礙者。戴永輝表示，去年基金會在捐血活動中，已捐贈六輛高頂復康巴士給各縣市。今年，基金會再加碼，預計捐贈台北市、新北市、台中市各一輛高頂復康巴士，協助改善身心障礙者的交通問題。

新北市長侯友宜親自到場支持，他感謝大大數位基金會長期投入公益，不僅響應捐血行動，更關心身心障礙族群，「基金會取之於社會、用之於社會，不僅在疫情期間捐助防疫基金，去年還捐出100萬元，支持包括小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、慈芳關懷中心等10家身心障礙服務單位，令人敬佩。」

立委蘇巧慧也表示，大大數位基金會在弱勢兒童救助、國際人道救援等領域積極貢獻，「去年的捐血活動涵蓋六縣市，今年擴大到七縣市，成績一定能更上層樓。」她希望透過這次活動，帶動更多企業及民間團體投入公益行列，讓社會變得更加溫暖。

值得一提的是，現場有位65歲男子徐文慶挽袖捐血，這已經是他第219次捐血，他表示會持續捐到不能再捐為止。