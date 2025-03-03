光田醫院包下影城邀醫護、眷屬和病友 共同觀賞生命紀錄片

光田綜合醫院在228連假中包下廣三SOGO王牌影城，邀請醫護、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片「交換禮物」，片中呈現癌症患者的生存意志，也喚起觀眾對健康、家庭與生命價值的反思。

導演林明謙與影中訪談者兼旁白曾寶儀，歷時4年走訪各地，呈現癌症患者面對病魔時的堅韌，電影中，癌友們分享當得知自己罹癌時的心路歷程，有人不知所措，也有人當下預約「繡眉」，只因化療後，身上的毛髮會掉光。

依據光田綜合醫院111年度癌症統計，海線地區每年新診斷癌症病例超過600例，其中大腸癌居首，乳癌、肺癌及肝癌緊隨其後。

除了疾病數據，研究顯示，負面情緒可能提高癌症風險，影響患者的存活率與治療成效；光田自搬遷至向上院區後，打造「最不像醫院的醫院」，希望在專注醫療同時，將心理健康納入全人照護，幫助患者維持良好身心狀態，提升療效與生活品質。

光田綜合醫院副執行長王詩婷表示，在高壓的醫療工作環境中，無論是面對患者、主管或是自我挑戰，每位醫護同仁每天都可能經歷情緒上的起伏；如研究所示，情緒壓力可能加速細胞癌變，處於這樣高壓環境的醫護人員，是否也成為了最容易罹癌的群體？讓她深思，如何在繁忙的工作中，幫助員工保持身心健康，避免情緒對健康產生負面影響。