快訊

大法官推薦人選4人出線 「低音歌后」因他判決錄取中醫師

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

光田醫院包下影城邀醫護、眷屬和病友 共同觀賞生命紀錄片

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院包下廣三SOGO王牌影城，邀請醫護、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片－「交換禮物」。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院包下廣三SOGO王牌影城，邀請醫護、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片－「交換禮物」。圖／光田綜合醫院提供

光田綜合醫院在228連假中包下廣三SOGO王牌影城，邀請醫護、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片「交換禮物」，片中呈現癌症患者的生存意志，也喚起觀眾對健康、家庭與生命價值的反思。

導演林明謙與影中訪談者兼旁白曾寶儀，歷時4年走訪各地，呈現癌症患者面對病魔時的堅韌，電影中，癌友們分享當得知自己罹癌時的心路歷程，有人不知所措，也有人當下預約「繡眉」，只因化療後，身上的毛髮會掉光。

依據光田綜合醫院111年度癌症統計，海線地區每年新診斷癌症病例超過600例，其中大腸癌居首，乳癌、肺癌及肝癌緊隨其後。

除了疾病數據，研究顯示，負面情緒可能提高癌症風險，影響患者的存活率與治療成效；光田自搬遷至向上院區後，打造「最不像醫院的醫院」，希望在專注醫療同時，將心理健康納入全人照護，幫助患者維持良好身心狀態，提升療效與生活品質。

光田綜合醫院副執行長王詩婷表示，在高壓的醫療工作環境中，無論是面對患者、主管或是自我挑戰，每位醫護同仁每天都可能經歷情緒上的起伏；如研究所示，情緒壓力可能加速細胞癌變，處於這樣高壓環境的醫護人員，是否也成為了最容易罹癌的群體？讓她深思，如何在繁忙的工作中，幫助員工保持身心健康，避免情緒對健康產生負面影響。

除了包場觀影，光田醫院將於3月15日舉辦「交換禮物」電影講座對談，邀請影片中的醫師－安泰如科學院院長蔡松彥、台灣衛福部輔助醫學暨急診專科雙主治醫師林子平，及心能量管理中心創辦人暨執行長許瑞云醫師，回顧分享面對癌症時的多元療法選擇與實際案例，也將分享如何透過科學西醫、中西療法、食療與自然醫學等多元方法，幫助癌友或是民眾，面對疾病時，學會調適並與之共處。

光田綜合醫院包下廣三SOGO王牌影城，邀請醫護、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片－「交換禮物」。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院包下廣三SOGO王牌影城，邀請醫護、眷屬及病友共同觀賞生命紀錄片－「交換禮物」。圖／光田綜合醫院提供

患者 情緒 癌症

延伸閱讀

拜託搶救傷患被醫護問「是家屬嗎」…高雄派出所長的痛：長官豈能體會

她好奇醫護爆離職潮卻仍留下來的原因？ 護理師曝1理由：要逃去哪

被影城耽誤3年...彰化光復郵局改建案 預定3月底復工

獸醫院救活流浪貓霸氣收編！牠連續「貓的報恩」送尖叫大禮讓醫護崩潰

相關新聞

今晚變天！ 氣象署預期劇烈降雨春雷響 之後冷氣團襲台

今明兩天隨著鋒面逐漸接近影響，天氣比較不穩定，中央氣象署預報員朱美霖表示，尤其明天一整天可能有局部劇烈對流發生，留意天氣...

金馬濃霧特報 金門機場上午9時26分起航班暫停起降

中央氣象署今早針對金門、馬祖地區發布濃霧特報，影響時間從今天清晨至今上午。交通部民航局指出，金門機場今受到濃霧影響，早上...

男大生吃麻辣鍋前「喝牛奶」護胃…半夜胸痛！醫搖頭：食道燒出4個洞

吃麻辣鍋前應該先喝牛奶保護胃？肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，這其實是常見的錯誤，牛奶只能起到安慰劑的效果，並不具備護胃的功能。他強調，若想要保護胃部，應該在辛辣食物下肚之前，先吃點澱粉，如白飯，這樣才能有效減少對胃部的刺激。

好天氣只到今天 入夜恐雷雨防劇烈天氣 明起溼冷到周末

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已出...

錫蘭踢爆心靈課程內幕 北市衛生局調查結果出爐

近日不少心靈課程爆發消費爭議，YouTuber錫蘭日前更發出2小時影片揭露大型團體意識訓練（LGAT）課程的內幕，衛生局...

開發案切割生態廊道惹議 「台灣萬里長城」開發案補正再審

環境部今天召開「台南市白河區『台灣萬里長城』主題樂園開發案」第4次環評初審會議，本案因切割生態廊道爭議，在環評委員要求重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。