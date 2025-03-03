觀光署新任駐東京及大阪辦事處主任 王紹旬、張珏出任

交通部觀光署今宣布，觀光署新任駐東京及大阪辦事處主任，分別由現任觀光署企劃組專門委員王紹旬及觀光署國際組科員張珏出任，而原先駐東京辦事處主任鄭憶萍及駐大阪辦事處主任洪維良均已回台，接任企劃組專委及國際組科員一職。

觀光署說，新任東京辦事處主任王紹旬自2005年即擔任東京及大阪辦事處承辧窗口，曾負責接待日本主要業者踩線團、媒體採訪及主辦大型公關活動。

2011年及2016年派駐大阪辦事處擔任主任期間，以多元彈性的整合行銷推動台灣觀光，促進西日本地區二線城市開拓新航點，並積極參與西日本各地旅展與推廣活動，推動「山陽電鐵台灣觀光彩繪列車」及「甲子園台灣日觀光推廣活動」等計畫，成功帶動西日本地區旅客訪台。

王紹旬返台後，歷任企劃組科長、旅行業組科長及企劃組專門委員等職務，參與觀光署改制、研擬「台灣觀光邁向2025方案2.0」，在政策發展、綜合規劃及多元行銷領域具備豐富經驗與卓越的協調整合能力，並於2024年5月榮獲交通部模範公務員殊榮，資歷完整。

而新任大阪辦事處主任張珏畢業於日本神戶大學，精通日語並具備日文導遊及領隊資格，曾於台中市政府觀光旅遊局服務，專責日本市場推廣；在觀光署國際組任職期間，並受派參加西日本地區觀光推廣活動，接待日本訪賓。

張珏職涯經驗涵蓋台日觀光推廣與國際行銷，並具有豐富的跨文化交流經驗，對於拓展台灣在國際觀光旅遊市場的行銷活動，已具備堅實基礎，並充分展現其市場推廣策略與國際合作能力。

觀光署表示，面對疫後旅遊市場的復甦，張珏將善用其專業背景與經驗，持續深化台日觀光合作，推動市場行銷策略，吸引更多日本遊客來台，進一步促進台灣觀光產業的發展。

另外，此次觀光署駐東京辦事處主任鄭憶萍任期屆滿及駐大阪辦事處主任洪維良，完成台日觀光推廣交流的階段性任務，已於今年2月27日返國，分別接任企劃組專委及國際組科員一職，持續推動署務相關業務。