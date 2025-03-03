適逢櫻花季司馬庫斯產業道路落石坍方 1.5小時搶通幸無憾事

新竹縣尖石鄉司馬庫斯產業道路8.8公里處今天上午發生落石坍方，所幸未發生憾事，但現場因落石一度阻礙交通，造成部落族人與旅客無法進出，尖石鄉公所獲報，立刻派員前往搶修，約1.5小時搶修完成並清除土石，目前全線已恢復通車。

名列全台三大賞櫻名所的新竹縣尖石後山司馬庫斯部落，每年都吸引不少民眾前來賞花，今年櫻花祭自上月8日開跑，持續至3月9日，今天卻遇到落石坍方，使交通一度阻塞，多輛汽機車停在原地等待。

縣府指出，司馬庫斯產業道路8.8公里處落石坍方，縣府警察局上午8點接獲通報，立刻派遣泰崗派出所警力到場實施交通管制，避免發生事故。所幸坍方並未造成人員傷亡及車輛受損，經鄉公所搶修後，已於上午9點半清除落石障礙，道路恢復通行。