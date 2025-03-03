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高齡族腳踝退化易跌倒 中醫師建議按壓4大穴位助穩步態

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
長者對腳踝的控制力不佳會增加跌倒風險，原因包括腳踝周圍的小腿三頭肌、脛前肌等肌肉，隨著老化萎縮，導致步行時腳踝無法有效支撐身體，增加搖晃感和不穩定性。示意圖。本報資料照
長者對腳踝的控制力不佳會增加跌倒風險，原因包括腳踝周圍的小腿三頭肌、脛前肌等肌肉，隨著老化萎縮，導致步行時腳踝無法有效支撐身體，增加搖晃感和不穩定性。示意圖。本報資料照

據衛福部統計，跌倒位居65歲以上事故傷害死亡原因第二名，其中約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12人中，就出現1人曾因為跌倒就醫。中醫師指出，隨著年齡增長，民眾對腳踝的控制力下降，可透過單腳站立、腳趾抓毛巾、彈力帶抗阻運動，或按壓「商丘穴」、「中封穴」、「解谿穴」、「丘墟穴」，幫助降低跌倒風險。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，長者對腳踝的控制力不佳會增加跌倒風險，原因包括腳踝周圍的小腿三頭肌、脛前肌等肌肉，隨著老化萎縮，導致步行時腳踝無法有效支撐身體，增加搖晃感和不穩定性。或當腳底負責偵測地面的變化的感覺神經和本體感覺（proprioception）變遲鈍，也會延遲身體反應時間，導致遇到不平整的地面時，更容易失去平衡。

林舜穀進一步說，民眾步入65歲的高齡後，視覺、控制身體平衡的前庭系統都會退化，身體會更依賴腳踝調整姿勢，一旦腳踝控制能力下降，感覺也會跟著變差。又因為腳踝靈活度減少，影響步行的穩定性，特別是在跨越障礙物或突然變換方向時，容易來不及調整姿勢而跌倒。

至於改善腳踝控制力的方法，林舜穀建議，平時宜進行腳踝提起（踮腳運動）、彈力帶抗阻運動，強化踝關節周圍的肌肉，或嘗試單腳站立、平衡墊訓練，提升腳踝對地面的感知能力，更可定期進行伸展運動，如腳踝畫圈、腳趾抓毛巾，提高踝關節活動範圍，並於行走時留意腳步、避免拖行，適度進行太極拳或瑜珈，強化步態的穩定性。

另外，林舜穀提醒，民眾可按壓「商丘穴」、「中封穴」、「解谿穴」、「丘墟穴」，幫助改善踝關節活動度，降低跌倒風險。

一、商丘穴（脾經）：增強腳踝穩定性、促進踝關節靈活度，有助於扭傷後減少腫脹，促進康復。

1.位置：腳內踝前下方，脛骨前肌腱的內側凹陷處

2.按摩方法：用拇指按壓商丘穴約30秒至1分鐘，感受到微微痠脹即可，可搭配揉按或畫圈方式進行。

二、中封穴（肝經）：增強內側腳踝的靈活度，放鬆緊繃、舒緩僵硬，提升行走穩定性，有助於行走困難或時常感覺足部僵硬的人。

1.位置：腳內踝前方，脛骨前肌腱的內側，與商丘穴接近但稍靠上方。

2.按摩方法：以拇指或食指按壓30秒至1分鐘，可配合深呼吸，幫助氣血循環。

三、解谿穴（胃經） ：提升腳踝力量與關節靈活性，改善步態僵硬、行走不穩定等問題，適合容易跌倒或走路拖步的人。

1.位置：腳背中央，位於踝關節與小腿交界處，兩條肌腱之間的凹陷處

2.按摩方法：用拇指按壓或揉動1分鐘，可搭配小範圍推揉，加強刺激。

四、丘墟穴（膽經） ：增強腳踝外側支撐力，幫助恢復扭傷後的活動力，有助於改善側翻或步態不穩定。

1.位置：腳外踝前下方，與商丘穴相對，位於外側踝部的凹陷處

2.按摩方法：用拇指輕壓並進行順時針或逆時針揉按，每次30秒至1分鐘，可搭配熱敷或精油按摩。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀建議，按壓「商丘穴」、「中封穴」、「解谿穴」、「丘墟穴」，幫助降低長者跌倒風險。圖／台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提供
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀建議，按壓「商丘穴」、「中封穴」、「解谿穴」、「丘墟穴」，幫助降低長者跌倒風險。圖／台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提供

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