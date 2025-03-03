男大生吃麻辣鍋前「喝牛奶」護胃…半夜胸痛！醫搖頭：食道燒出4個洞

吃麻辣鍋前應該先喝牛奶保護胃？肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，這其實是常見的錯誤，牛奶只能起到安慰劑的效果，並不具備護胃的功能。他強調，若想要保護胃部，應該在辛辣食物下肚之前，先吃點澱粉，如白飯，這樣才能有效減少對胃部的刺激。

錢政弘醫師在《醫師好辣》節目中指出，自己遇過一名19歲的男大生病患，他就是跟朋友一起吃麻辣鍋，擔心會刺激胃部，特地先喝牛奶，沒想到半夜開始胸口劇痛，第二天每吞一口食物都會感到胸痛，經就醫檢查後，才發現食道竟被燙出四個潰瘍，其中一個還在出血。

錢政弘進一步詢問後才得知，這名男病患前一天吃了麻辣鍋，而鍋內的餃子、起司、豆腐等食材容易吸湯吸油，當這些食物一口咬下時，可能因為過熱而燙傷食道，進而造成潰瘍。

不幸中的大幸是，這名年輕男子並未表現出典型的食道癌症狀，治療期間除了避免食用辛辣食物，錢政弘也開了胃乳讓他每餐前服用，這樣能夠有效保護食道潰瘍的傷口，幾周後就可痊癒。