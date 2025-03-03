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台灣首家 中醫大附醫AI醫療助力 獲 AMAM最高等級認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
AMAM 7團隊長官與成員與評鑑委員合照，前排長官包括中醫大附醫院長周德陽(左三)、行政副院長楊麗慧（左二）、資訊副院長陳俊良（右二）、主任秘書陳韋成（左一）、數位轉型辦公室主任馮文生（右三）、人工智慧中心主任張詩聖（右一）。中國附醫／提供
AMAM 7團隊長官與成員與評鑑委員合照，前排長官包括中醫大附醫院長周德陽(左三)、行政副院長楊麗慧（左二）、資訊副院長陳俊良（右二）、主任秘書陳韋成（左一）、數位轉型辦公室主任馮文生（右三）、人工智慧中心主任張詩聖（右一）。中國附醫／提供

中國醫藥大學附設醫院3日宣布再創佳績，成為全台第一家獲得 美國醫療資訊與管理系統協會（HIMSS）「分析成熟度採用模型（AMAM）」第 7 級認證的醫療機構，這項認證代表全球醫療數據應用的最高標準。

中醫大附醫院長周德陽表示，這項代表中醫大附醫已經把人工智慧（AI）與大數據分析技術深入應用於醫療決策與管理，讓診斷更精準、治療更有效率，還能大幅縮短病患等待時間，提供更快速、安全、個人化的醫療體驗。

周德陽說明，中醫大附醫讓AI醫療的應用，首要應用方向包括重症照護更精準，重點包括：

一，重症戰情HiThings Tele-ICU：結合AIoT、資訊整合和「智抗菌 i.A.M.S」、「智護肺 ARDiTeX」等人工智慧，在敗血症、急性呼吸窘迫症、重症營養和鎮靜譫妄等面向，篩選高風險患者和提供合適治療，成功降低加護病房的整體死亡率達 5.4%；

二，AI-Metabolism： AI結合基因資訊，預測病人對特定藥物的過敏風險，量身打造合適的藥物與劑量建議，提升個人化醫療的精準度。

其次是手術照護更高效，包括：術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）：AI 自動整合病患的手術流程，從術前評估、手術建議到術後監控全程優化，讓病人平均住院天數縮短23%，恢復更快、醫療效率更高。

第三方向是AI 醫療紀錄，省時又精準，重點包括AI醫療紀錄助理「MAGI」：透過 AI 即時轉錄醫護語音為結構化病歷，紀錄時間減少 85%，讓醫護人員能更專注在病人照護上，效率大提升。

第四是AI 讓醫院更智慧！提高效率、推動綠色醫療，重點包括：

一，住院診斷碼與費用預測：導入「AI-ICD」和「AI-DRG」精準預測，確保醫療品質的同時，優化資源分配與成本控管。

二，智慧物料管理：「需求量預測」技術精準掌握醫療品項的使用量，庫存成本降低20.2% ，讓醫療資源調配更有效率。

三，設備AI預知保養：讓醫療設備更穩定，還能 每年減少 518 公斤碳足跡，為環保盡一份心力！

中醫大附醫表示，該院從2016 年開始積極推動AI數位醫療轉型，深化智慧醫療應用，成立大數據中心、人工智慧中心及數位轉型科技辦公室，並於2019 年，成為中台灣首家獲得 HIMSS IT 基礎建設成熟度（INFRAM）與電子病歷成熟度（EMRAM）第七級認證的醫院，2023年成為全台首家成功續認證的醫療機構。同年，更榮獲 HIMSS 戴維斯卓越獎（Davies Award of Excellence），並在數位健康指標（Digital Health Indicator, DHI）全球評比中獲得最高分，展現卓越的數位醫療實力。2024年，榮獲 DIAM（數位影像採用模型）第六級認證。

這次AMAM 第七級認證更讓中醫大附醫成為台灣首家、亞太第二家獲此殊榮的醫院，僅次於韓國三星醫學中心（Samsung Medical Center）。周德陽強調，未來中醫大附醫將持續深化 AI 應用，讓台灣在全球智慧醫療 4.0 的舞台上站穩腳步，成為世界級的智慧醫院標竿。

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