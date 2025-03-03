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台鐵推「輸日等級」龍虎石斑魚特色便當 3個月限時限量這裡販售
為推廣地方特色便當，台鐵公司再次與屏東縣政府合作，嚴選輸日等級的屏東龍虎石斑魚，並由台北餐旅分處與高雄餐旅分處分別推出「龍虎好屏雙饗便當」、「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，即日起至6月2日限期3個月販售，龍虎好屏雙響便當將於台北、板橋、桃園店販售，鐵時新嚐II龍虎好屏便當則於台南、高雄、屏東等7處販售。
「龍虎好屏雙饗便當」是由台北餐旅分處推出，先將龍虎石斑魚塊以清炒方式料理，搭配爽脆蔬菜。另一道主菜則是酥炸龍虎石斑風味魚排，搭配屏東東港旗魚輪包蛋、彩椒綠蘆筍與季節時蔬，讓旅客品嚐美味時，也可攝取均衡營養。
「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」則是由高雄餐旅分處推出，主菜以酥炸龍虎石斑魚排佐以台南楠西梅醬，副菜包含金沙炒洋蔥、小魚豆干、破布子汁炒龍鬚菜、紅黃彩椒與漬蘿蔔，以「食在地」為概念，展現南部特色風味。
台鐵表示，「龍虎好屏雙饗便當」將於台北車站5個販售點、板橋、桃園店販售，午餐100個、晚餐100個，每個售價199元。
「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」午餐販售100個，販售地點包含台南、台南高鐵、新左營、左營高鐵、高雄、鳳山及屏東店，便當每個售價150元。
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