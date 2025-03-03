今晚變天！ 氣象署預期劇烈降雨春雷響 之後冷氣團襲台

今明兩天隨著鋒面逐漸接近影響，天氣比較不穩定，中央氣象署預報員朱美霖表示，尤其明天一整天可能有局部劇烈對流發生，留意天氣變化。今明兩天金馬、中北部沿海、基隆留意霧影響能見度。周三至周日最冷，周四和周五尤其溼冷。天氣變化快速，留意氣象署最新天氣預報資訊。

朱美霖表示，未來1周受到大陸冷氣團影響，今天比較偏暖熱，明天轉為降雨的天氣、氣溫逐漸下降，隨後受到冷空氣的影響，轉為偏溼冷天氣。

華南一帶有鋒面系統在建立，朱美霖表示，台灣附近受到偏南風影響，所以今天偏暖熱，金門、馬祖和中部一帶可能有霧的狀況出現。隨著鋒面逐漸接近，今天天氣轉為比較不穩定，降雨機率也會提高。

目前雲量情形，朱美霖表示，台灣上空持續有中高層雲系通過，不過沒有造成比較顯著降雨，只有東半部零星降雨。不過隨著鋒面逐漸接近、水氣逐漸增多，中部以北和東北部下午到晚上降雨機率提高，可能有些零星降雨。雖然中高層雲系通過，苗栗以南還是有透光情形。

氣溫方面，朱美霖表示，今天各地偏暖熱，各地高溫可以來到28至30度左右，尤其中南部近山區可能來到32、33度，甚至更高一點的氣溫。

未來1周天氣趨勢，朱美霖表示，明天鋒面就會通過台灣附近，周三清晨持續受到鋒面的影響，不過白天隨著鋒面逐漸遠離，還是受到華南雲雨區東移的狀況，整體天氣到周五清晨可能有劇烈天氣出現，白天之後整體偏溼狀況持續。周四、周五受到華南雲雨區東移影響，加上冷空氣，所以這兩天偏溼冷。周六、周日北方高壓逐漸東移出海，冷空氣影響到周日清晨，到了周日白天就會逐漸減弱了。

今天隨著鋒面接近，白天降雨機率逐漸提高，今晚到明晨降雨變得比較明顯一些。朱美霖表示，今天上半天多雲到晴，下午到晚間降雨機率逐漸提高，中部以北、東北部、東半部降雨有增多情形。今晚到明晨鋒面更接近台灣附近，天氣變得不穩定，可能會有中小尺度對流發展，有瞬間大雨和雷擊、強陣風，從明天清晨到周三清晨都要特別留意。

未來1周降雨趨勢，朱美霖表示，明天全台各地受到鋒面影響，整個西半部和東北部、宜花降雨明顯，有局部大雨狀況，當對流影響明顯時，可能會有一些強降雨或雷。周三清晨鋒面通過之後，整體對流比較沒這麼旺盛，不過受到華南雲雨區東移影響，各地仍是偏溼冷，中部以北、東北部、花蓮陰雨，南台灣可能有局部降雨。

朱美霖表示，華南雲雨區影響大致上會維持到周五左右，全台各地受到大陸冷氣團和華南雲雨區影響之下，都是比較偏溼偏冷。周六、周日迎風面降雨持續，其他地方減少一些，整體來說北台灣還是比較溼冷，中南部則可見陽光。

未來1周溫度趨勢，朱美霖表示，今天偏暖熱；明天隨著鋒面通過，轉為陰雨環境，各地白天氣溫下降一些。接下來比較明顯的降溫，是自周三到周六整天，受到冷氣團影響，各地氣溫偏低。特別是周四和周五明顯溼冷，中部以北和東北部低溫13至15度左右，其他地方16至18度。周日白天開始，整體氣溫才會逐漸回升。

至於前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出色調強化紅外線衛星雲圖，鄭明典表示，季節性強對流系統回來了。對此，朱美霖表示，比較偏向藍色、紫色區域都是對流旺盛情形，尤其整個顏色梯度變化比較大的地方，可能是出現強降雨或雷擊、強陣風，未來這樣不穩定的鋒面逐漸接近台灣趨勢。提醒大眾，今晚到明天一整天，可能都要稍微留意這樣不穩定的天氣對台灣造成影響。