環團怒批中油三接毀藻礁 潘忠政：G1區恐5年內全滅

中油在桃園觀塘興建第三液化天然氣接收站，目標今年3月底測試運轉，藻礁公投推動聯盟今公開最新調查報告，質疑三接對大潭藻礁造成嚴重衝擊，恐導致藻礁生態系統全面崩毀，呼籲應成立第三方公正單位調查小組下水釐清真相。中油則回應，生態監測應長期觀察，不應以一時情況以偏概全。

三接面臨藻礁生態爭議，命運坎坷，歷經公投、外推方案，中油日前表示，預計3月要試運轉，首年供氣大潭電廠50萬噸，再逐步提升產能，預計到2027年「全氣供應」，年產300萬噸天然氣。

藻礁公投推動聯盟今前往中油液工處三接辦公室舉行「藻礁生態保育策進協調會」，並公布最新調查報告。藻礁公投領銜人潘忠政表示，據實地觀察與中油委託調查的數據分析，三接棧橋橋墩及臨時棧橋施工直接破壞藻礁，「被破壞的藻礁屍塊隨潮水打到岸邊，怵目驚心。」

潘忠政說，中油不斷強調三接沒蓋在藻礁上，但環評書資料顯示，碼頭後線、棧橋及外海防波堤下方確實存在大量藻礁，現場長期觀測也能證實；殼狀珊瑚藻覆蓋率是評估藻礁生態健康的關鍵指標，覆蓋率高代表生態狀況良好，但施工後，觀新、白玉藻礁全區殼狀珊瑚藻覆蓋率都呈現嚴重衰退趨勢，尤其以靠近工程區的G1、G2區最為嚴重。

同時，一級保育類柴山多杯珊瑚因淤泥影響，出現消失、死亡、白化情況日趨嚴重；G1區的柴山多杯珊瑚平均面積從2020年第一季的139平方公分急劇下降至2025年第三季僅剩47平方公分，減少幅度達66%。

「在碼頭、防波堤、棧橋連成半封閉的環境下，淤積日積月累。」潘忠政說，三接防波堤及棧橋使大潭藻礁形成半封閉狀態，導致潮間帶淤沙淤泥沉澱成為常態，預計不用5年G1區藻礁就可能消失，G2區也將隨之不保。

潘忠政質疑，中油稱小燕鷗復育率從30%成長到70%，並引以為傲，「拿人工復育區的數據說嘴，實在不高明」，原棲地已完全消失，人類只要不去破壞環境、不去干擾，牠們自然就會回來。

潘忠政指出，三接原本有替代方案如台北港、二接第二海管等，但執政單位黑箱作業強行通過，導致藻礁陷入困境，「建議由第三方公正單位潛水至棧橋、碼頭後線區、沉箱臨時放置區勘查實況。如環團觀察為真，中油應向全國道歉，啟動妥善的保育方案。」

立委涂權吉表示，從海洋大學所做的研究數據顯示，三接工程施作後，藻礁覆蓋率確實出現下降趨勢，三接工程在建造棧橋和橋墩時放置沉箱，是否因此導致淤沙、淤泥覆蓋藻礁，希望能透過第三方公正單位派遣潛水員下水調查，釐清後便能研擬適當改善方案，同時作為日後類似工程的重要參考依據，避免危害生態。